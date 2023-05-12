Johnny Depp ile çalışan yönetmen Maiwenn gazeteciye saldırdığını itiraf etti

Geçtiğimiz yıl eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, sinemaya görkemli bir dönüş yapıyor.
59 yaşındaki Amerikalı aktör, yeni filmi "Jeanne du Barry" ile üç yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılacak olan filmin yönetmeni Maiwenn Le Besco ise bazı suçlamalarla gündeme gelmişti.
Depp'in Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat verdiği filmin yönetmeni, bir gazeteciye fiziksel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. Medipart dergisinden gazeteci Edwy Plenel'e bir restoranda saldırdığı belirtilen yönetmen, iddialara göre yerinden kalkıp Plenel'in saçından tutup yüzüne tükürdü ve hiçbir şey söylemeden restoranı terk etti.
Şubat ayında gerçekleşen olayla ilgili sessizliğini koruyan yönetmen ve oyuncu Maiwenn, iddiaları doğruladı.
47 yaşındaki oyuncu Maiwenn, konuk olduğu Fransız talk show Quotidien’e bu olayın yaşandığını söyledi. Yönetmen gazeteciye tükürüp tükürmediği sorulduğunda, “Ona saldırdığımı doğruluyor muyum?” dedi ve uzun bir sessizlikten sonra “Evet” diye itiraf etti.
Ancak yönetmen 16 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde gösterilecek olan yeni filmi öncesi bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ve “Hazır olduğumda bunun hakkında konuşacağım" ifadelerini kullandı.
Mediapart dergisinin yönetmene yönelik hiçbir haberi olmasa da dergi, yönetmenin eski eşi yönetmen Luc Besson'un birden fazla kadına tecavüz ettiğini iddia eden skandal bir hikaye yayınlamıştı.