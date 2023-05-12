Johnny Depp ile çalışan yönetmen Maiwenn gazeteciye saldırdığını itiraf etti

SAÇINDAN TUTUP TÜKÜRDÜ İDDİASI

Depp'in Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat verdiği filmin yönetmeni, bir gazeteciye fiziksel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. Medipart dergisinden gazeteci Edwy Plenel'e bir restoranda saldırdığı belirtilen yönetmen, iddialara göre yerinden kalkıp Plenel'in saçından tutup yüzüne tükürdü ve hiçbir şey söylemeden restoranı terk etti.

Şubat ayında gerçekleşen olayla ilgili sessizliğini koruyan yönetmen ve oyuncu Maiwenn, iddiaları doğruladı.