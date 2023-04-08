Johnny Depp'in merakla beklenen "kariyerine dönüş" filmine gölge düştü

DEPP İLK KEZ FRANSIZ SİNEMASINDA

Çekimleri yazın tamamlanan film, Depp'in kariyerine dönüş filmi olmasının yanı sıra ilk Fransız sineması yapımı.

Filmin bütçesinin ne kadar olduğu şimdiye kadar açıklanmadı ancak Depp'in genelde oynadığı başroller için aldığı ücret 20 milyon dolar civarında. Depp'in Jeanne du Barry filminin kadrosuna girdiği, ilk olarak geçen yıl temmuz ayında açıklanmıştı.

HOLLYWOOD'DAN DIŞLANMIŞTI

2016'da, 36 yaşındaki eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılanması nedeniyle Depp, Hollywood sinemasından adeta aforoz edilmişti.

Aktörün kariyeri, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçmişti.