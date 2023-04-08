Johnny Depp'in merakla beklenen "kariyerine dönüş" filmine gölge düştü

Geçtiğimiz yıl eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, sinemaya görkemli bir dönüş yapıyor.
59 yaşındaki Amerikalı aktör, yeni filmi "Jeanne du Barry" ile üç yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
16 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılacak olan filmin yönetmeni Maiwenn ise şu sıraların bazı suçlamaların odağında.
Depp'in Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat verdiği filmin yönetmeni, bir gazeteciye fiziksel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.
Medipart dergisinden Edwy Plenel'e bir restoranda saldırdığı belirtilen yönetmen, iddialara göre yerinden kalkıp Plenel'in saçından tutup yüzüne tükürdü ve hiçbir şey söylemeden restoranı terk etti.
Polis raporuna göre, olay aslında şubat ayında gerçekleşti. Mediapart dergisinin yönetmene yönelik hiçbir haberi olmasa da yönetmenin eski eşi yönetmen Luc Besson'a yönelik çarpıcı haberler yaptığı biliniyor.
Çekimleri yazın tamamlanan film, Depp'in kariyerine dönüş filmi olmasının yanı sıra ilk Fransız sineması yapımı.
Filmin bütçesinin ne kadar olduğu şimdiye kadar açıklanmadı ancak Depp'in genelde oynadığı başroller için aldığı ücret 20 milyon dolar civarında. Depp'in Jeanne du Barry filminin kadrosuna girdiği, ilk olarak geçen yıl temmuz ayında açıklanmıştı.
HOLLYWOOD'DAN DIŞLANMIŞTI
2016'da, 36 yaşındaki eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılanması nedeniyle Depp, Hollywood sinemasından adeta aforoz edilmişti.
Aktörün kariyeri, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçmişti.