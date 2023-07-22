Johnny Depp'in otel odasında baygın halde bulunduğu ortaya çıktı
Johnny Depp'in müzik grubu Hollywood Vampires'ın Budapeşte konserinin, sahneye çıkmalarına saatler kala iptal edilmesinin nedeni anlaşıldı. Depp'in otel odasında baygın halde bulunduğu ve tıbbi müdahalede bulunulduğu öğrenildi.
18 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Hollywood Vampires konseri son anda iptal edilmişti. Grubun "öngörülemeyen koşullar" nedeniyle konserden aniden vazgeçtiği bildirilmişti.
Macaristan basınında çıkan haberlere göre, konserin iptali, Johnny Depp'in sağlık durumundan kaynaklandı.
Hollywood yıldızı ve şarkıcı Depp'in Budapeşte'deki otel odasında baygın halde bulunduğu ortaya çıktı. Konsere saatler kala baygın yatarken bulunan Depp için sağlık görevlileri ilk müdaheleyi yaparken, organizatörler de konserin iptal haberini duyurdu.