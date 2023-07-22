Johnny Depp'in otel odasında baygın halde bulunduğu ortaya çıktı

SLOVAKYA KONSERİ DE İPTAL

Budapeşte konseri, sahneye çıkmalarına saatler kala iptal olan Hollywood Vampires, sıradaki Slovakya konserini de iptal etti. Grubun resmi sosyal medya hesabından iptal sebebinin, konser hazırlıklarının tam yapılmaması nedeniyle hem grup üyeleri hem de katılımcılar için güvenlik endişesi olduğu duyuruldu. Grup üyelerinin sağlıklarının yerinde olduğu vurgulandı.



Aynı açıklamada turnenin sıradaki durakları olan Almanya, Polonya ve ABD konserlerinde herhangi bir iptalin söz konusu olmadığının altı çizildi.