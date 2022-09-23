Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı

ABD'li oyuncu Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazandıktan sonra yeni film projeleri ve marka anlaşmalarıyla kariyerine hızlı bir dönüş yapmıştı.
Page Six’in kaynaklarına göre, Depp özel hayatında da yeni bir sayfa açtı.
İddialara göre, 59 yaşındaki oyuncu İngiliz avukat Joelle Rich ile birlikte.
Rich, altı hafta süren iftira davasında Depp’in yasal temsilcilerinden biri değildi. Ancak kendisi oyuncuyu The Sun gazetesine karşı açtığı davada temsil etmiş ve dava sürecinde destek amaçlı en az iki kere mahkemeye gelmişti.
İki çocuk sahibi olan Rich’in evli olduğu ve şu sıralar boşanma aşamasında olduğu biliniyor.
Oyuncunun adı, Amber Heard iftira davasında kendisini savunan Camille Vasquez sık sık ile anılmıştı. Ancak iddialar yalanlanmıştı. Vasquez “Temsil ettiğim insanları çok önemsiyorum ve ister istemez yakınlaşıyorsunuz” demişti.
Tüm dünyanın merakla takip ettiği ve yaklaşık 6 hafta süren davanın yakın zamanda, beyazperdeye taşınacağı paylaşılmıştı.
"Hot Take: The Depp/Heard Trial” adını taşıyan film, Tubi adlı dijital platformda yayınlanacak. Days of Our Lives dizisiyle tanınan Mark Hapka, Depp’i canlandırırken Megan Davis, Heard’e hayat verecek.
Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard'ün Kaliforniya'daki evini sattığı ortaya çıkmıştı. Karar sonrası tazminatı ödeyemeyeceğini dile getiren Heard’ün bu açıklamasından kısa bir süre sonra evini satması dikkat çekti.
TMZ’nin haberine göre Heard, Kaliforniya Yucca Vadisi’ndeki evini 1 milyon dolara satarak bu paranın bir kısmını çıkarmış oldu.
Heard, ayrıca dava kararının iptal edilmesi ya da usulsüz yargılama kararı verilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.
Heard’ün avukatları, bir jüri üyesinin kimliğinin yanlış tespit edilmiş olması da dahil çeşitli gerekçeler sundu. Avukatlar, yedi jüri üyesinden birinin tebligat alamadığını öğrendikten sonra mahkemeden kararı iptal etmesini ve yeni bir dava açılmasını istedi.
Karalama davasını kazanan Depp ise yeni film ve müzik projeleriyle hayatında yeni bir sayfa açtı.
25 yıllık aradan sonra yeniden yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanan Depp, yapımcılığını Al Pacino'nun üstleneceği yeni bir film ile izleyiciyle buluşacak. İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani'nin hayatını anlatacak filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuyla ilgili ise henüz kesinleşen bir bilgi yok.
Ünlü oyuncunun 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023'te İstanbul'da konser vereceği açıklandı.
Pandemi nedeniyle ertelenen konser önümüzdeki yıl Lifepark'ta yapılacak. Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor.