Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı

Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan Amerikalı oyuncu Johnny Depp’in yeni sevgilisinin dava sürecinde kendisine destek olan avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı.

Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı - 1

ABD'li oyuncu Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazandıktan sonra yeni film projeleri ve marka anlaşmalarıyla kariyerine hızlı bir dönüş yapmıştı.

Page Six’in kaynaklarına göre, Depp özel hayatında da yeni bir sayfa açtı.

Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı - 2

İddialara göre, 59 yaşındaki oyuncu İngiliz avukat Joelle Rich ile birlikte.

Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı - 3

Rich, altı hafta süren iftira davasında Depp’in yasal temsilcilerinden biri değildi. Ancak kendisi oyuncuyu The Sun gazetesine karşı açtığı davada temsil etmiş ve dava sürecinde destek amaçlı en az iki kere mahkemeye gelmişti.

Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı - 4

AVUKAT BOŞANMA AŞAMASINDA

İki çocuk sahibi olan Rich’in evli olduğu ve şu sıralar boşanma aşamasında olduğu biliniyor.

Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı - 5

Oyuncunun adı, Amber Heard iftira davasında kendisini savunan Camille Vasquez sık sık ile anılmıştı. Ancak iddialar yalanlanmıştı. Vasquez “Temsil ettiğim insanları çok önemsiyorum ve ister istemez yakınlaşıyorsunuz” demişti.

Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı - 6

DAVA FİLM OLUYOR

Tüm dünyanın merakla takip ettiği ve yaklaşık 6 hafta süren davanın yakın zamanda, beyazperdeye taşınacağı paylaşılmıştı. 

"Hot Take: The Depp/Heard Trial” adını taşıyan film, Tubi adlı dijital platformda yayınlanacak.  Days of Our Lives dizisiyle tanınan Mark Hapka, Depp’i canlandırırken Megan Davis, Heard’e hayat verecek.

Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı - 7

SON GELİŞMELER

Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard'ün Kaliforniya'daki evini sattığı ortaya çıkmıştı. Karar sonrası tazminatı ödeyemeyeceğini dile getiren Heard’ün bu açıklamasından kısa bir süre sonra evini satması dikkat çekti. 

TMZ’nin haberine göre Heard, Kaliforniya Yucca Vadisi’ndeki evini 1 milyon dolara satarak bu paranın bir kısmını çıkarmış oldu.

Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı - 8

KARARIN İPTALİNİ İSTEDİ

Heard, ayrıca dava kararının iptal edilmesi ya da usulsüz yargılama kararı verilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Heard’ün avukatları, bir jüri üyesinin kimliğinin yanlış tespit edilmiş olması da dahil çeşitli gerekçeler sundu. Avukatlar, yedi jüri üyesinden birinin tebligat alamadığını öğrendikten sonra mahkemeden kararı iptal etmesini ve yeni bir dava açılmasını istedi.

Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı - 9

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Karalama davasını kazanan Depp ise yeni film ve müzik projeleriyle hayatında yeni bir sayfa açtı.

25 yıllık aradan sonra yeniden yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanan Depp, yapımcılığını Al Pacino'nun üstleneceği yeni bir film ile izleyiciyle buluşacak. İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani'nin hayatını anlatacak filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuyla ilgili ise henüz kesinleşen bir bilgi yok. 

Johnny Depp'in yeni sevgilisinin avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı - 10

İSTANBUL'A GELİYOR

Ünlü oyuncunun 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023'te İstanbul'da konser vereceği açıklandı. 

Pandemi nedeniyle ertelenen konser önümüzdeki yıl Lifepark'ta yapılacak. Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

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