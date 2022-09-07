Justin Bieber bir kez daha turnesini yarıda kesti

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen yüz felcidir. Varicella Zoster adlı virürün neden olduğu ve genelde orta yaşlılarda görülen hastalık, kendini şiddetli kulak ağrısıyla belli ediyor. Virüs, özellikle de yüz sinirlerini etkilediği için Bieber’da da görülen yüz felci gibi semptomlara neden oluyor.

Bir başka yüz felci çeşidi olan Bell felci gibi yüzde 50 oranında kendiliğinden iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun etkileri daha tehlikeli olarak görülüyor. Varicella Zoster virüsü, yıllarca kendini belli etmezken, özellikle yaşlılarda ve bağışıklık yetmezliği olan kişilerde, Ramsay Hunt sendromu şeklinde yeniden kendini gösterebiliyor. Nadir olarak, virüs büyük beyin arterlerine yayılarak kan damarlarının iltihaplanmasına neden olarak felçle sonuçlanabiliyor.

Uzmanlar, suçiçeği geçiren hastalarda bu hastalığa neden olan virüsün yıllar sonra kendini yüz felci şeklinde yeniden gösterebildiğine dikkat çekerken, virüsün özellikle sinir dokularına yerleşme eğiliminde olduğunu ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde bir anda ortaya çıkabildiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre kanser, immün yetmezlik sendromu gibi bağışıklık yetmezliği olan kişilerde virüs daha derin dokulara girebiliyor.