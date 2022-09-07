Justin Bieber bir kez daha turnesini yarıda kesti

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 07:31
Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber dün sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında yaşadığı bir sağlık krizinin ardından turnesine bir kez daha ara vermesi gerektiğini duyurdu.
28 yaşındaki Kanadalı şarkıcı dün Instagram’da paylaştığı bir mesajda, "Şu anda sağlığımı öncelik haline getirmem gerekiyor" dedi ve "Şu an için turneye ara vereceğim" açıklamasını yaptı.
Haziran ayında Ramsay Hunt sendromu teşhisi konulduktan sonra turnesini askıya alan şarkıcı, Instagram hesabının hikayeler kısmında, "Justice World" adlı turnesine ara vereceğini söyledi.
Temmuz ayında Justice World Turnesi’ne yeniden başlayan Bieber, notunda, yüzünü kısmen felç eden sendromu yaşadığını paylaştıktan sonra konser turnesinin Kuzey Amerika bölümünü tamamlayabildiğini söyledi.
Bieber açıklamasında, "İstirahat ettikten ve doktorlarım, ailem ve ekibime danıştıktan sonra turneyi devam ettirmek için Avrupa'ya gittim. Altı konser verdim, ama bu beni gerçekten çok etkiledi” dedi.
Brezilya’nın Rio şehrinde verdiği konser sonrası açıklama yapan Bieber, “Yorgunluk beni mahvetti ve şu anda sağlığımı öncelik haline getirmem gerektiğini anladım” diye yazdı. "Bu yüzden şimdilik turneye ara vereceğim diyen şarkıcı, "İyi olacağım ama dinlenmek ve iyileşmek için zamana ihtiyacım var” diye ekledi.
Bieber, haziran ayında sosyal medyada yayınladığı video ile yüzünün sağ kısmının felç olduğunu, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurmuştu.
Yüzünün yarısını hissedemediğini belirten pop yıldızı, yüz felcinin geçici olduğunu ama bazı komplikasyonlar sonucu kalıcı olabileceğini söylemişti. Şarkıcının paylaştığı videoda sağ gözünü kırpamadığı ve yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediği görülürken, video paylaşımının ardından şarkıcı “Yemek yemem giderek zorlaşıyor, lütfen benim için dua edin” ifadesini kullanmıştı.
Bieber, bu paylaşımdan üç gün önce ‘Justice World Tour’ turnesini ertelemek zorunda kaldığını paylaşmıştı.
Bieber, “Bunu söylediğime inanamıyorum ama ne kadar iyi olmak için çabalasam da hastalığım kötüye gidiyor. Gelecek konserlerimi iptal edecek olmam beni çok üzüyor (doktor tavsiyesi)” ifadelerini kullanmıştı.
Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen yüz felcidir. Varicella Zoster adlı virürün neden olduğu ve genelde orta yaşlılarda görülen hastalık, kendini şiddetli kulak ağrısıyla belli ediyor. Virüs, özellikle de yüz sinirlerini etkilediği için Bieber’da da görülen yüz felci gibi semptomlara neden oluyor.
Bir başka yüz felci çeşidi olan Bell felci gibi yüzde 50 oranında kendiliğinden iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun etkileri daha tehlikeli olarak görülüyor. Varicella Zoster virüsü, yıllarca kendini belli etmezken, özellikle yaşlılarda ve bağışıklık yetmezliği olan kişilerde, Ramsay Hunt sendromu şeklinde yeniden kendini gösterebiliyor. Nadir olarak, virüs büyük beyin arterlerine yayılarak kan damarlarının iltihaplanmasına neden olarak felçle sonuçlanabiliyor.
Uzmanlar, suçiçeği geçiren hastalarda bu hastalığa neden olan virüsün yıllar sonra kendini yüz felci şeklinde yeniden gösterebildiğine dikkat çekerken, virüsün özellikle sinir dokularına yerleşme eğiliminde olduğunu ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde bir anda ortaya çıkabildiğini belirtiyor.
Uzmanlara göre kanser, immün yetmezlik sendromu gibi bağışıklık yetmezliği olan kişilerde virüs daha derin dokulara girebiliyor.
Erken tedavi ile yüzde sinir felcinin düzelebildiğini söyleyen uzmanlar, bu hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğine dikkat çekiyor.