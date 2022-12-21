Justin Bieber'dan ünlü giyim markasına suçlama: Hepsi çöp!

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, giyim markasını adını izinsiz kullanmakla suçladı. Bieber, hayranlarına "Satın almayın!" çağrısında bulundu.

Justin Bieber'dan ünlü giyim markasına suçlama: Hepsi çöp! - 1

Ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, ünlü moda markasını iznini almadan kendi adını ve fotoğraflarını kullanmakla suçladı.

Justin Bieber'dan ünlü giyim markasına suçlama: Hepsi çöp! - 2

"HİÇBİR ŞEKİLDE İZNİM ALINMADI”

Sosyal medya hesabında H&M markasının tasarımlarını onaylamadığını ve izni alınmadan ürünlerin satışa sunulduğunu belirten Bieber, “Yerinizde olsam hiçbirini satın almazdım çünkü hiçbir şekilde iznim alınmadı” ifadelerini kullandı.

Justin Bieber'dan ünlü giyim markasına suçlama: Hepsi çöp! - 3

"HEPSİ ÇÖP SAKIN SATIN ALMAYIN"

270 bin takipçili sosyal medya hesabında paylaşım yapan şarkıcı hayranlarına “H&M markasının yaptığı tasarımlar tamamen çöp ve hiçbirine izin vermedim. Satın almayın!” çağrısında bulundu.

Justin Bieber'dan ünlü giyim markasına suçlama: Hepsi çöp! - 4

Şarkıcının yüzünün yer aldığı tişörtler ve sweatshirtl’ler aynı zamanda Bieber’in şarkı sözlerine de yer veriyor.

Justin Bieber'dan ünlü giyim markasına suçlama: Hepsi çöp! - 5

Marka, CNN’e yaptığı açıklamada tüm prosedürlerin yasal bir şekilde gerçekleştiğini ve izinlerin alındığını belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

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