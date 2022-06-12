Justin Bieber'ın hastalığı Ramsay Hunt sendromu nedir?

Haberler | 12.06.2022 - 11:28 - Son Güncelleme : 12.06.2022 - 11:45
İki Grammy ödüllü, 28 yaşındaki dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, önceki gün yayınladığı video ile hayranlarını şaşırttı ve üzdü. Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyuran Bieber, yüzünün sağ kısmının felç olduğunu, bu nedenle konserlerini ertelemek zorunda kaldığını söyledi. Hayranlarından dua isteyen Bieber'in hastalığı, en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Ramsay Hunt sendromu nasıl bir hastalıktır?
Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen yüz felcidir. Varicella Zoster adlı virürün neden olduğu ve genelde orta yaşlılarda görülen hastalık, kendini şiddetli kulak ağrısıyla belli ediyor. Virüs, özellikle de yüz sinirlerini etkilediği için Bieber’da da görülen yüz felci gibi semptomlara neden oluyor.
Bir başka yüz felci çeşidi olan Bell felci gibi yüzde 50 oranında kendiliğinden iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun etkileri daha tehlikeli olarak görülüyor. Varicella Zoster virüsü, yıllarca kendini belli etmezken, özellikle yaşlılarda ve bağışıklık yetmezliği olan kişilerde, Ramsay Hunt sendromu şeklinde yeniden kendini gösterebiliyor. Nadir olarak, virüs büyük beyin arterlerine yayılarak kan damarlarının iltihaplanmasına neden olarak felçle sonuçlanabiliyor.
Uzmanlar, suçiçeği geçiren hastalarda bu hastalığa neden olan virüsün yıllar sonra kendini yüz felci şeklinde yeniden gösterebildiğine dikkat çekerken, virüsün özellikle sinir dokularına yerleşme eğiliminde olduğunu ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde bir anda ortaya çıkabildiğini belirtiyor.
Uzmanlara göre kanser, immün yetmezlik sendromu gibi bağışıklık yetmezliği olan kişilerde virüs daha derin dokulara girebiliyor.
Erken tedavi ile yüzde sinir felcinin düzelebildiğini söyleyen uzmanlar, bu hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğine dikkat çekiyor.
Önceki gün Instagram'dan üç dakikalık bir video paylaşan Bieber, yüzünün yarısını hissedemediğini belirtti. Pop yıldızı, yüz felcinin geçici olduğunu ama bazı komplikasyonlar sonucu kalıcı olabileceğini söyledi. Şarkıcının paylaştığı videoda sağ gözünü kırpamadığı ve yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediği görüldü.
Video paylaşımının ardından şarkıcı “Yemek yemem giderek zorlaşıyor, lütfen benim için dua edin” ifadesini kullandı.
Bieber, bu paylaşımdan üç gün önce ‘Justice World Tour’ turnesini ertelemek zorunda kaldığını paylaşmıştı.
Bieber, “Bunu söylediğime inanamıyorum ama ne kadar iyi olmak için çabalasam da hastalığım kötüye gidiyor. Gelecek konserlerimi iptal edecek olmam beni çok üzüyor (doktor tavsiyesi)” ifadelerini kullanmıştı.
Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber da yakın zamanda benzer bir rahatsızlıkla gündeme gelmişti. Kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler gösterince acil olarak hastaneye kaldıran model, “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı ederken felç benzeri semptomlar göstermeye başladım ve derhal hastaneye kaldırıldım. Beynimde küçük bir kan pıhtısına rastladılar, bu da kısa bir süreliğine oksijen kaybına neden oldu ama birkaç saat içinde tamamen iyileşmiştim" demişti.
Şarkıcı eşinin sağlık durumuyla ilgili, “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontol edemiyorsunuz” açıklamasında bulundu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” ifadesini kullanmıştı.