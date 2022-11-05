Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutladı: İyi ki varsın sevgilim

Geçtiğimiz yaz Harbiye Açıkhava'da düzenlenen konsere el ele katılan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım birlikteliklerini ilan etmişti.
"Her şey güzel gidiyor" gidiyor açıklamasının ardından Instagram hesaplarından sık sık paylaşım yapan çift, bir süredir birlikte.
28 yaşına basan sevgilisinin doğum günü kutlayan Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yıldırım, Deniz ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" notunu düştü.
35 yaşındaki oyuncu, önceki akşam sevgilisi için düzenlenen sürpriz partide de yer almıştı.
İşte Yıldırım'ın romantik doğum günü paylaşımları...