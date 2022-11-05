Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutladı: İyi ki varsın sevgilim

Oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü romantik bir paylaşım ile kutladı.

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutladı: İyi ki varsın sevgilim - 1

Geçtiğimiz yaz Harbiye Açıkhava'da düzenlenen  konsere el ele katılan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım birlikteliklerini ilan etmişti.

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutladı: İyi ki varsın sevgilim - 2

"Her şey güzel gidiyor" gidiyor açıklamasının ardından Instagram hesaplarından sık sık paylaşım yapan çift, bir süredir birlikte. 

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutladı: İyi ki varsın sevgilim - 3

28 yaşına basan sevgilisinin doğum günü kutlayan Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutladı: İyi ki varsın sevgilim - 4

"İYİ Kİ VARSIN SEVGİLİM"

Yıldırım, Deniz ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" notunu düştü.

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutladı: İyi ki varsın sevgilim - 5

35 yaşındaki oyuncu, önceki akşam sevgilisi için düzenlenen sürpriz partide de yer almıştı. 

İşte Yıldırım'ın romantik doğum günü paylaşımları...

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutladı: İyi ki varsın sevgilim - 6
Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü kutladı: İyi ki varsın sevgilim - 7

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