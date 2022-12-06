Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına açıklama: Bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz

"BİZE AİT KÜÇÜK DÜNYAMIZDA ÇOK MUTLUYUZ"

Paylaşımıyla birlikte bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu, sözlerine "Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi" diyerek devam etti.