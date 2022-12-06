Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına açıklama: Bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz

Oyuncu Kaan Yıldırım ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Pınar Deniz'in birlikteliklerine ara verdiği iddia edilmişti. Çiftin ayrılık kararında Yıldırım’ın kıskançlıkları ve maço tavırlarının etkili olduğu belirtilmişti.
Oyuncu Kaan Yıldırım, Deniz ile haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili paylaşım yaptı. Yıldırım, "Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldim ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi" ifadelerini kullandı
Paylaşımıyla birlikte bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu, sözlerine "Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi" diyerek devam etti.
Çift, sosyal medyada birbirlerini hala takip etmeye devam ediyor.
Öte yandan, yakın zamanda 28 yaşına basan sevgilisinin doğum günü kutlayan Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.
Yıldırım, Deniz ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" notunu düşmüştü.