Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına açıklama: Bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz

Geçtiğimiz yaz Harbiye Açıkhava'da düzenlenen konsere el ele katılarak aşklarını ilan eden oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çiftinin birlikteliklerine ara verdiği iddia edilmişti. Yıldırım, sosyal medya hesabından haklarında çıkan iddialara yanıt verdi.

Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına açıklama: Bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz - 1

Oyuncu Kaan Yıldırım ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Pınar Deniz'in birlikteliklerine ara verdiği iddia edilmişti. Çiftin ayrılık kararında Yıldırım’ın kıskançlıkları ve maço tavırlarının etkili olduğu belirtilmişti.

Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına açıklama: Bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz - 2

"YAPMADIĞIM ŞEYLER YAPMIŞIM GİBİ GÖSTERİLDİ"

Oyuncu Kaan Yıldırım, Deniz ile haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili paylaşım yaptı. Yıldırım,  "Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldim ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi" ifadelerini kullandı

Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına açıklama: Bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz - 3

"BİZE AİT KÜÇÜK DÜNYAMIZDA ÇOK MUTLUYUZ"

Paylaşımıyla birlikte bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu, sözlerine "Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi" diyerek devam etti.

Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına açıklama: Bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz - 4

Çift, sosyal medyada birbirlerini hala takip etmeye devam ediyor.

Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına açıklama: Bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz - 5

Öte yandan, yakın zamanda 28 yaşına basan sevgilisinin doğum günü kutlayan Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına açıklama: Bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz - 6

"NİCE YAŞLARA SEVGİLİM"

Yıldırım, Deniz ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" notunu düşmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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