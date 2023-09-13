Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu

Şiddet mağduru kadınlar yararına bağış toplanan gecede Nicole Kidman'dan Olivia Wilde'a, Kim Kardashian'dan Salma Hayek'e ünlüler bir araya geldi.

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 1

Aile içi şiddet mağduru kadınları desteklemek için çalışan Kering Vakfı, büyük bir yardım gecesi düzenledi. New York'ta The Pool'da düzenlenen akşam yemeği etkinliğine pek çok yıldız isim katıldı.

Aralarında Nicole Kidman, Olivia Wilde, Julia Garner, Tracee Ellis Ross, Lauren Sanchez, Channing Tatum, Zoe Kravitz, Karlie Kloss, Christy Turlington, Salma Hayek, Isabelle Huppert, Linda Evangelista'nın bulunduğu ünlü isimler yardım gecesine dikkat çekmek için basına poz verdi.
Etkinlikte cinsiyet temelli şiddet mağdurları için bağış toplandı.

İşte geceye katılan ünlü isimler...

N-LIFE HABERLERİ

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 2

Nicole Kidman

Elbise: Balenciaga

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 3

Kim Kardashian

Elbise: Balenciaga

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 4

Lauren Sanchez

Elbise: Dolce & Gabbana

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 5

Christy Turlington

Elbise: Balenciaga

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 6

Olivia Wilde

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 7

Zoe Kravitz

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 8

Salma Hayek

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 9

Julia Garner

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 10

Channing Tatum

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 11

Karlie Kloss

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 12

Linda Evangelista

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 13

Isabelle Huppert

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 14

Nicole Kidman

Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu - 15

Florence Welch

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