Kadınlar için yardım gecesinde ünlü yıldızlar buluştu

Aile içi şiddet mağduru kadınları desteklemek için çalışan Kering Vakfı, büyük bir yardım gecesi düzenledi. New York'ta The Pool'da düzenlenen akşam yemeği etkinliğine pek çok yıldız isim katıldı.

Aralarında Nicole Kidman, Olivia Wilde, Julia Garner, Tracee Ellis Ross, Lauren Sanchez, Channing Tatum, Zoe Kravitz, Karlie Kloss, Christy Turlington, Salma Hayek, Isabelle Huppert, Linda Evangelista'nın bulunduğu ünlü isimler yardım gecesine dikkat çekmek için basına poz verdi.

Etkinlikte cinsiyet temelli şiddet mağdurları için bağış toplandı.

İşte geceye katılan ünlü isimler...