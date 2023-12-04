Kainat Güzeli Nikaragua'da rejime karşı direnişin sembolü oldu

Nikaragualı Kainat Güzeli, ülkesinde Ortega rejimine direnişin sembolü haline geldi. Bu yıl El Salvador’da düzenlenen yarışmada tacını giyen Sheynnis Palacios'un ülkeye dönüşüne izin verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

Kainat Güzeli Nikaragua'da rejime karşı direnişin sembolü oldu - 1

Bu yıl Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan Sheynnis Palacios, ülkesi Nikaragua'da tartışmalara yol açmış, muhalefetin sembolü olarak resmedilmişti.

El Salvador’da 19 Kasım’da yapılan Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan 23 yaşındaki Kainat Güzeli Palacios’un 2018’de rejime karşı protestoların merkezi olan bir üniversiteden mezun olduğu ve yürüyüşlere de katıldığı ortaya çıkmıştı.

Palacios şimdi, ülkesi Nikaragua'da Daniel Ortega rejimine karşı direnişin sembolü oldu.


N-LIFE HABERLERİ

Kainat Güzeli Nikaragua'da rejime karşı direnişin sembolü oldu - 2

2018'deki kanlı gösterilerin ardından ilk kez Palacios'un zaferini kutlamak için sokağa dökülen kalabalıklar polis müdahalesiyle karşılaştı. Nikaragua yönetimi ilk olarak Palacios'u kutlayan bir mesaj yayımlamış olsa da daha sonra kutlama yapan kalabalıklara müdahale etme kararı aldı.

Rejim karşıtlarının Kainat Güzeli'ni umut ve başkaldırı sembolü olarak gördüğü düşünülüyor.

Kosta Rika'da sürgünde yaşayan Nikaragualı sosyolog Elvira Cuadra, İngiliz The Guardian gazetesine konuşarak, "Bu bir sürpriz oldu ve ülkede kendiliğinden sevinç ifadelerini tetikledi" dedi. 

Cuadra, "Nikaragua 2018'den beri bir polis devletinde yaşıyor. Son zamanlarda dini toplantılara bile izin vermiyorlar. Ama Sheynnis kazandığında insanlar ellerinde ulusal bayraklarla sokaklara döküldü ve milli marşları söyledi” diye konuştu.

Kainat Güzeli Nikaragua'da rejime karşı direnişin sembolü oldu - 3

2018'de 78 yaşındaki devlet başkanı Daniel Ortega'nın görevi bırakması talebiyle sokağa çıkan on binlerce Nikaragualı polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. 

Üç ay süren gösterilerde 320'den fazla kişi hayatını kaybetti ve Ortega'nın iktidarını korumasıyla birlikte ülkedeki baskının dozu biraz daha arttı.

Palacios, Kainat Güzeli seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada hiçbir siyasi mesaj vermedi ancak kıyafet seçimi bir mesaj olarak algılandı. Sahneye beyaz elbisesi ve mavi peleriniyle çıkarken, birçok izleyici bunun ülkenin 2018'de yasaklanan bayrağına bir gönderme olduğunu düşündü.

Kainat Güzeli Nikaragua'da rejime karşı direnişin sembolü oldu - 4

Güzellik yarışması zaferiyle sokağa dökülen 6 milyon nüfuslu ülkenin yaşadığı sevinç Ortega yönetimini rahatsız etti.

Ortega'nın eşi ve başkan yardımcısı Rosario Murillo, yaptığı açıklamada "darbecilerin Miss Universe'ü kutlama bahanesiyle provokasyon planladıklarını" öne sürdü.

Nikaragualı yetkililer, yarışmadan hemen sonra muhalefetin sembolü olarak görülen Nikaragualı bir kadının Kainat Güzeli olarak taçlandırılmasının ardından ulusal güzellik yarışması direktörünün ülkeye yeniden girmesini yasaklamıştı.

Kainat Güzeli Nikaragua'da rejime karşı direnişin sembolü oldu - 5

Yarışma direktörü Karen Celebertti ve ailesi, Sheynnis Palacios'un Nikaragua'nın ilk kainat güzeli olarak seçilmesinin ardından ülkelerine dönüp Managua havaalanına vardıklarında gözaltına alınmışlar ve Meksika uçağına bindirilmişlerdi.

Direktör ve ailesi, hükümete komplo kurma suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Celebertti'nin ülkeye dönüşüne izin verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Kainat Güzeli Nikaragua'da rejime karşı direnişin sembolü oldu - 6

ÜLKESİNE DÖNEBİLECEK Mİ?

Kainat Güzeli Sheynnis Palacios'un da ülkeye dönüşüne izin verilip verilmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Kainat Güzeli'nin tacını giydikten sonra ülkeye dönmediği ifade edildi.

Yarışmadan sonra, yeni Kainat Güzeli'nin 2018'deki hükümet karşıtı protestolarda Nikaragua bayrağını salladığını gösteren fotoğrafları viral olmuştu. Başkan yardımcısı ve aynı zamanda "first lady” olan Rosario Murillo, bu tür fotoğrafların yayınlanmasını "güzel bir gurur anını ve hak edilmiş bir kutlamayı yıkıcı bir darbeye dönüştürmeyi amaçlayan kötü niyetli ve teröristçe yaklaşımlar" olarak nitelendirerek kınamıştı.

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