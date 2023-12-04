Kainat Güzeli Nikaragua'da rejime karşı direnişin sembolü oldu
Nikaragualı Kainat Güzeli, ülkesinde Ortega rejimine direnişin sembolü haline geldi. Bu yıl El Salvador’da düzenlenen yarışmada tacını giyen Sheynnis Palacios'un ülkeye dönüşüne izin verilip verilmeyeceği bilinmiyor.
Bu yıl Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan Sheynnis Palacios, ülkesi Nikaragua'da tartışmalara yol açmış, muhalefetin sembolü olarak resmedilmişti.
El Salvador’da 19 Kasım’da yapılan Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan 23 yaşındaki Kainat Güzeli Palacios’un 2018’de rejime karşı protestoların merkezi olan bir üniversiteden mezun olduğu ve yürüyüşlere de katıldığı ortaya çıkmıştı.
Palacios şimdi, ülkesi Nikaragua'da Daniel Ortega rejimine karşı direnişin sembolü oldu.