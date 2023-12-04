Kainat Güzeli Nikaragua'da rejime karşı direnişin sembolü oldu

2018'deki kanlı gösterilerin ardından ilk kez Palacios'un zaferini kutlamak için sokağa dökülen kalabalıklar polis müdahalesiyle karşılaştı. Nikaragua yönetimi ilk olarak Palacios'u kutlayan bir mesaj yayımlamış olsa da daha sonra kutlama yapan kalabalıklara müdahale etme kararı aldı.

Rejim karşıtlarının Kainat Güzeli'ni umut ve başkaldırı sembolü olarak gördüğü düşünülüyor.

Kosta Rika'da sürgünde yaşayan Nikaragualı sosyolog Elvira Cuadra, İngiliz The Guardian gazetesine konuşarak, "Bu bir sürpriz oldu ve ülkede kendiliğinden sevinç ifadelerini tetikledi" dedi.

Cuadra, "Nikaragua 2018'den beri bir polis devletinde yaşıyor. Son zamanlarda dini toplantılara bile izin vermiyorlar. Ama Sheynnis kazandığında insanlar ellerinde ulusal bayraklarla sokaklara döküldü ve milli marşları söyledi” diye konuştu.