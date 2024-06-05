Kanser tedavisi gören Kate Middleton hakkında iddia: Prenses çok hasta
Kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton'ın sağlık durumunun iyi olmadığı iddia edildi. Prenses'in geleneksel "Trooping the Colour" adlı geçit törenine katılıp katılmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.
Video mesajda haberi aldıktan sonra zorlu birkaç ay geçirdiğini belirten Galler Prensesi, büyük bir şok yaşadığını şu sözlerle açıklamıştı:
“Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım."