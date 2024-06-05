Kanser tedavisi gören Kate Middleton hakkında iddia: Prenses çok hasta

Prenses'in sağlığının sanılandan daha kötü olduğunu öne süren Lady Colin Campbell "Katherine çok hasta" dedi.

Campbell sözlerine "Tedavi çok yorucu. İyileşmek ve üç çocuğuna bakabilmek için kendini bir kenara bırakması gerekiyor. Bu kadar basit, aktif olamayacak kadar hasta" diye devam etti.