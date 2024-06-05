Kanser tedavisi gören Kate Middleton hakkında iddia: Prenses çok hasta

Kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton'ın sağlık durumunun iyi olmadığı iddia edildi. Prenses'in geleneksel "Trooping the Colour" adlı geçit törenine katılıp katılmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Kanser tedavisi gören Kate Middleton hakkında iddia: Prenses çok hasta - 1

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

Video mesajda haberi aldıktan sonra zorlu birkaç ay geçirdiğini belirten Galler Prensesi, büyük bir şok yaşadığını şu sözlerle açıklamıştı:

“Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım."

N-LIFE HABERLERİ

Kanser tedavisi gören Kate Middleton hakkında iddia: Prenses çok hasta - 2

Tedavi sürecini gizli tutan Prenses'in sağlık durumuna dair bazı iddialar ortaya atıldı. Kraliyet ailesini yakından takip eden ve Prenses Diana biyografisiyle tanınan Lady Colin Campbell, Prenses'in sağlık durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kanser tedavisi gören Kate Middleton hakkında iddia: Prenses çok hasta - 3

Prenses'in sağlığının sanılandan daha kötü olduğunu öne süren Lady Colin Campbell "Katherine çok hasta" dedi.

Campbell sözlerine "Tedavi çok yorucu. İyileşmek ve üç çocuğuna bakabilmek için kendini bir kenara bırakması gerekiyor. Bu kadar basit, aktif olamayacak kadar hasta" diye devam etti.

Kanser tedavisi gören Kate Middleton hakkında iddia: Prenses çok hasta - 4

BALKONDA OLACAK MI?

Öte yandan, Prenses'in geleneksel "Trooping the Colour" adlı geçit törenine katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Cambell'ın açıklamalarının ardından Prenses'in balkonda eşi Prens William ve çocukları George, Charlotte ve Louis'ye eşlik edemeyeceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Kral Charles, ilk kez İngiltere hükümdarı olarak törende yer almıştı.

Kanser tedavisi gören Kate Middleton hakkında iddia: Prenses çok hasta - 5

PORTRESİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Öte yandan kanser tedavisi gören Prenses Kate'in yeni portresi tepki çekmişti. Sanatçı, eserinde Prenses'in "gücünü ve asaletini" vurgulamak istediğini söylese de sosyal medyada "Bu tablo, Galler Prensesi'ne hiç benzemiyor. Çok korkunç ve saygısızca” yorumu yapıldı.

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