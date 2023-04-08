Kanye West’in okulu "Donda Academy" hakkında skandal iddialar

Kanye West’in 2021’de Kaliforniya’da açtığı ve yıllığı 15 bin dolar olan Donda Academy, okulun eski öğretmenlerinin ilginç iddialarıyla davalık oldu.
Öğretmenlerden biri, “Hastalar tarafından yönetilen bir akıl hastanesi gibi” diye okulu tanımlarken, çocuklara günde sadece bir öğün suşi verildiğini ve kapıların dışarıdan kilitlendiğini öne sürdü.
Mahkeme belgelerinde, akademideki çocukların yerde otururken günde sadece bir öğün suşi ile beslendiklerine tanık olduklarını öne süren öğretmenler Cecilia Hailey ve kızı Chekarey Byers, ırk ayrımına maruz kaldıklarını, maaşlarının yasadışı bir şekilde elden verildiğini iddia ediyor.
Okuldaki sanat eserlerindekiler dahil herhangi bir rengin sınıfa girmesinin yasaklandığı, herkesin tamamen siyah giyinmeye zorlandığı ve West’in merdivenlerden korktuğu için ikinci katta derslerin yasaklandığı gibi iddialarda yer alıyor.
Ocak 2023’te beşinci sınıf öğretmeni olarak işe başladığını belirtirken, okulda herhangi bir güvenlik önleminin olmaması da dahil çok sayıda rahatsız edici kuralın olduğunu ifade eden Byers, sorunları okul müdürüne belirttiğini ancak herhangi bir işlem yapılmadığını söylüyor.
Öğrencilere sadece bir öğün yemek verildiği, bunun da suşi olduğu Byers'ın iddiaları arasında yer alırken, okula dışarıdan su dışında herhangi bir yiyecek ya da içeceğin getirilmesi de yasak olduğu söyleniyor.
Kanye West’in çocukların çatal veya mutfak eşyası kullanmasını istemediği; bardakların ve kaselerin yalnızca gri renkte olmasını istediği belirtiliyor.
Ayrıca, davaya göre; okulda zorbalık ve saldırılar da oldukça yaygın, çünkü bunlar için bir disiplin prosedürü bulunmuyor.
Davada akademide temizlik personeli bulunmadığı da "West kimyasal içeren temizlik ürünlerine inanmıyordu, bu nedenle öğretmenlerin yalnızca asitli su ve mikrofiber bezlerle temizlik yapmalarına izin veriliyordu"sözleriyle iddia ediliyor.
Dava hakkında konuşan Byers, “Bütün bunlar için son derece üzgünüm. Kanye West için Donda Academy’de çalışmak çok büyük bir onur ve ayrıcalıktı. Ben büyük bir Kanye hayranıyım. İlk albümü satın aldığım ilk albümdü. Hâlâ müziğinden zevk alıyorum ve yeteneğini asla inkar etmeyeceğim, ancak okulla ilgili vizyonu kağıt üzerinde harika görünse de hastalar tarafından yönetilen bir akıl hastanesi gibi" ifadelerini kullandı.
Öğretmenlerin avukatı Ron Zambrano ise “Kanye West, bir okulu yönetmekte kendi kişisel ve profesyonel hayatını yönetmekte olduğu kadar kötü, öğrenciler için güvensiz ve yasa dışı bir okul ortamı yaratıyor ve davacılara ırklarına göre ayrımcılık yapıyor” dedi.
Skandal iddialarla karşı karşıya kalan ünlü isim, okulu açtığından bu yana sayısız sorunla karşılaştı.
West'in geçtiğimiz aylarda yaptığı ırkçı açıklamalardan sonra Donda Academy’deki Yahudi çalışanlar topluca iş bırakırken, veliler de ünlü ismin yarattığı imparatorluğun iflas etmesinden sona okulu kapatacağına dair konuşmalar yüzünden isyan çıkardı.
Hatta Kanye West'in okulu kapatacağına inanılsa da akademiyi Simi Vadisi’ne taşıdığı ortaya çıktı.