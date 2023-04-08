Kanye West’in okulu "Donda Academy" hakkında skandal iddialar

"HASTALAR TARAFINDAN YÖNETİLEN BİR AKIL HASTANESİ GİBİ"

Dava hakkında konuşan Byers, “Bütün bunlar için son derece üzgünüm. Kanye West için Donda Academy’de çalışmak çok büyük bir onur ve ayrıcalıktı. Ben büyük bir Kanye hayranıyım. İlk albümü satın aldığım ilk albümdü. Hâlâ müziğinden zevk alıyorum ve yeteneğini asla inkar etmeyeceğim, ancak okulla ilgili vizyonu kağıt üzerinde harika görünse de hastalar tarafından yönetilen bir akıl hastanesi gibi" ifadelerini kullandı.