Kanye West'ten Donald Trump'a: Tanınan bir yalancı

"BANA BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda, “İşinde ve hemen hemen her şeyde büyük bir yıkıma uğrayan ve bana her zaman iyi davranan ciddi şekilde sorunlu bir adama, sadece siyah olan Ye'ye (Kanye West), Mar-a-Lago'da yalnız görüşme talebine olumlu yanıt vererek yardım ediyorum. Böylece ona çok ihtiyaç duyduğu 'tavsiyelerimi' verebiliyorum” diye yazmıştı. Trump, yemekte "çok az siyaset, fazlasıyla iş" konuştuklarını iddia etmişti.

ABD'li rapçi ise, "Sanırım Trump'ın en çok tedirgin olduğu şey, benim ona başkan yardımcım olmasını teklif etmemdi" demiş, Trump'ın masada kendisine bağırmaya başladığını ve kazanamayacağını söylediğini aktarmıştı. West ise eski başkana tepkisini, "Dur bakalım Trump, Ye ile konuşuyorsun" diyerek gösterdiğini söylemişti.