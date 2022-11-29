Kanye West'ten Donald Trump'a: Tanınan bir yalancı

Rap şarkıcısı Kanye West ile eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin yankıları hala sürüyor. İkili, karşılıklı açıklamalarına devam ediyor.
En son Trump’ın West hakkında “Ciddi anlamda sorunlu biri” nitelendirmesinden sonra Amerikalı rapçi, bu defa Trump için “Tanınan bir yalancı” ifadesini kullandı.
45 yaşındaki West ile 76 yaşındaki Trump, beyaz üstünlükçü olarak bilinen siyaset yorumcusu Nick Fuentes ile birlikte geçen hafta Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago adlı malikanesinde buluşmuş ve akşam yemeği yemişti.
West verdiği röportajda, Trump’a olan sadakatini vurgulayarak, “Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’e bak. Trump’ı sattı. Ne dediğimi anlıyor musun? Trump’ı incitecek bir şey yapmayı asla istemem” dedi.
“Trump’ın tarafındayım” diyen West, “Trump beni inciten sözler sarf etti. Hakkımda yalan söyledi ama o yalan söylemesiyle tanınan biri. İnsanlar bana onun bir yalancı olduğunu söylerlerdi ama ben onu savundum. Benim pozisyonumda kimse onun şapkasını takmazdı” diye konuştu. West, bu sözleriyle ABD başkanlık seçimleri esnasında bir Trump ziyareti yaptığında Trump’ın “Make America Great Again” (Amerika’yı Yeniden Büyüt) mesajlı şapkasını takmasına atıfta bulundu.
2024 seçimlerinde ABD başkanlığına yeniden aday olacağını açıklayan West, Mar-a-Lago’daki görüşmede Trump’a kendisinin yardımcısı olmasını teklif ettiğini açıklamıştı.
Ziyaret sonrasında, hem Kanye West hem de Donald Trump birlikte geçirdikleri zaman hakkında çelişkili açıklamalar yaparken Trump’ın, misafirini "Ciddi şekilde sorunlu bir adam" diye yorumlaması dikkat çekmişti.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda, “İşinde ve hemen hemen her şeyde büyük bir yıkıma uğrayan ve bana her zaman iyi davranan ciddi şekilde sorunlu bir adama, sadece siyah olan Ye'ye (Kanye West), Mar-a-Lago'da yalnız görüşme talebine olumlu yanıt vererek yardım ediyorum. Böylece ona çok ihtiyaç duyduğu 'tavsiyelerimi' verebiliyorum” diye yazmıştı. Trump, yemekte "çok az siyaset, fazlasıyla iş" konuştuklarını iddia etmişti.
ABD'li rapçi ise, "Sanırım Trump'ın en çok tedirgin olduğu şey, benim ona başkan yardımcım olmasını teklif etmemdi" demiş, Trump'ın masada kendisine bağırmaya başladığını ve kazanamayacağını söylediğini aktarmıştı. West ise eski başkana tepkisini, "Dur bakalım Trump, Ye ile konuşuyorsun" diyerek gösterdiğini söylemişti.