Kanye West'ten "Hitler’i beğeniyorum" açıklaması

Son dönemde ırkçı açıklamaları, Yahudi karşıtı söylemleri, eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili çarpıcı sözleriyle gündeme gelen Kanye West, podcast yapımcısı Alex Jones’un programında skandal açıklamalarına devam etti.
Bir süre önce Yahudi karşıtı ırkçı ifadeler kullanan ve bu yüzden hem birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren hem de Twitter hesabı kapatılan Kanye West, yüzü tamamen kapalı bir şekilde kameraların karşısına çıktı.
Beyaz üstünlükçü olarak bilinen siyaset yorumcusu Nick Fuentes ile birlikte tartışma programına katılan West, burada da ırkçı açıklamalar yapmaya devam etti. Elinde bir İncil ile kameraların karşısına çıkan West, “Ben Hitler’i beğeniyorum” dedi.
West, “İnsanlar Nazileri kötülemeyi bırakmalı. Hitler 6 milyon kişiyi öldürmedi bu istatistiksel bir yanlış. Ben burada şoke edici olmak istemiyorum. Hitler’i beğeniyorum. Soykırım öyle olmadı” dedi.
Hitler’in 6 milyon Yahudi’nin ölüm emrini vermediğini iddia eden West, “Ben Hitler hakkında iyi şeyler de görüyorum. Her insanın masaya bir değer getirdiğini düşünüyorum, özellikle de Hitler’in. Almanya, bir noktada iyi bir lider tarafından yönetildi” ifadesini kullandı.
45 yaşındaki ABD’li rap şarkıcısı, 2020’de ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polisin siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olmasıyla ilgili sözleri nedeniyle tepki çekmişti.
“Candace Owens'ın çıkardığı George Floyd belgeselini izledim” diyerek, Floyd’un aslında aşırı doz fentanil aldığı için öldüğünü ileri sürmüştü. West, “Bakarsanız, adamın dizi boynunda bile değildi” ifadesini kullanmıştı. Oysa Floyd’un otopsi raporunda ölüm sebebinin polisin diziyle bastırması sonucu nefes alışının engellenmesi olduğu daha önce tespit edilmişti.
Floyd ailesi West’e 250 milyon dolarlık dava açmıştı.
Ünlü şarkıcının Instagram hesabı ve ardından Twitter hesabı Yahudi karşıtı paylaşımları nedeniyle kilitlenmişti.
Son olarak 2024 seçimlerinde yeniden başkanb adayı olacağını açıklayan West, geçtiğimiz haftalarda eski ABD Başkanı Donald Trump ile akşam yemeği yemiş, buluşmanın ardından ikiliden çelişkili açıklamalar gelmişti. West, Trump'a başkan yardımcılığını teklif ettiğini söylemişti.
Trump, West hakkında “İşinde ve hemen hemen her şeyde büyük bir yıkıma uğrayan ve bana her zaman iyi davranan ciddi şekilde sorunlu bir adama, sadece siyah olan Ye'ye (Kanye West), Mar-a-Lago'da yalnız görüşme talebine olumlu yanıt vererek yardım ediyorum. Böylece ona çok ihtiyaç duyduğu 'tavsiyelerimi' verebiliyorum” demiş ve şarkıcı için "Ciddi anlamda sorunlu bir adam" nitelendirmesi yapmıştı.
ABD'li rapçi ise, "Sanırım Trump'ın en çok tedirgin olduğu şey, benim ona başkan yardımcım olmasını teklif etmemdi" demiş, Trump'ın masada kendisine bağırmaya başladığını ve kazanamayacağını söylediğini aktarmıştı. West ise eski başkana tepkisini, "Dur bakalım Trump, Ye ile konuşuyorsun" diyerek gösterdiğini söylemişti.
West ayrıca Trump için "Tanınan bir yalancı" ifadesini de kullanmıştı.