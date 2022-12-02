Kanye West'ten "Hitler’i beğeniyorum" açıklaması

Bir süre önce Yahudi karşıtı ırkçı ifadeler kullanan ve bu yüzden hem birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren hem de Twitter hesabı kapatılan Kanye West, yüzü tamamen kapalı bir şekilde kameraların karşısına çıktı.

Beyaz üstünlükçü olarak bilinen siyaset yorumcusu Nick Fuentes ile birlikte tartışma programına katılan West, burada da ırkçı açıklamalar yapmaya devam etti. Elinde bir İncil ile kameraların karşısına çıkan West, “Ben Hitler’i beğeniyorum” dedi.