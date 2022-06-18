Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 18.06.2022 - 12:11 - Son Güncelleme : 18.06.2022 - 12:30
İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen bu yılki Royal Ascot At Yarışları, kraliyet üyelerinin ve sosyetesinin katılımıyla gerçekleşti.
Royal Ascot At Yarışları’na katılan Kate Middleton, puantiyeli elbisesiyle etkinliğin en şık isimlerinden biri oldu.
Cambridge Düşesi Alessandra Rich markalı siyah-beyaz bir elbise tercih etti. Beyaz çiçek detaylarının öne çıktığı çıktığı şapkası ise Sally-Ann Provan imzası taşıyor.
Düşesin giydiği elbisenin, Prenses Diana’nın 34 yıl önce aynı etkinlikte giydiği kıyafete olan benzerliği dikkat çekti.
Prenses Diana, 1988 yılında Victor Edelstein imzalı elbiseyi Royal Ascot Yarışları'nda giymişti.
Etkinlikte İngiliz sosyetesi ve kraliyet ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ilginç şapka stilleriyle boy gösterdi.
Bu yılki etkinlik, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte geçen yılların aksine daha az kısıtlama ve önlemler eşliğinde gerçekleşiyor.
Ascot'ta bu yıl kıyafet kurallarında da bazı esneklikler sağlandı.
Katılımcılar bu yıl daha rahat kıyafetler tercih edebiliyor.
Etkinliğe Prens Charles ve Cornwall Düşesi Camilla katılırken, Kraliçe Elizabeth etkinliğin ilk iki gününe sağlık sorunları nedeniyle katılım gösteremedi.
Ancak Kraliçe'nin önümüzdeki günlerde katılım göstermesi bekleniyor.
Hatta bahisçiler, Kraliçe'nin katılımı ve etkinlikte tercih edeceği kıyafetin rengine dair bahis dahi oynadılar.
İşte Royal Ascot At Yarışları’dan yansıyan renkli kareler ve katılımcıların birbirinden ilgi çekici şapka stilleri...