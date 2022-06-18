Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 18.06.2022 - 12:11 - Son Güncelleme : 18.06.2022 - 12:30

İngiltere’de Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konukların birbirinden ilginç şapkalarıyla boy gösterdiği yarışlara Kate Middleton ve Prens William katıldı. Sağlık sorunları nedeniyle etkinliğin ilk günlerinde yer alamayan Kraliçe II. Elizabeth'in önümüzdeki günlerde katılım göstermesi bekleniyor.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 1

İngiliz Ailesi onuruna düzenlenen bu yılki Royal Ascot , kraliyet üyelerinin ve sosyetesinin katılımıyla gerçekleşti.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 2

Royal Ascot At Yarışları’na katılan Kate Middleton, puantiyeli elbisesiyle etkinliğin en şık isimlerinden biri oldu.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 3

Cambridge Düşesi Alessandra Rich markalı siyah-beyaz bir elbise tercih etti. Beyaz çiçek detaylarının öne çıktığı çıktığı şapkası ise Sally-Ann Provan imzası taşıyor.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 4

PRENSES DIANA'YA BENZETİLDİ

Düşesin giydiği elbisenin, Prenses Diana’nın 34 yıl önce aynı etkinlikte giydiği kıyafete olan benzerliği dikkat çekti.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 5

Prenses Diana, 1988 yılında Victor Edelstein imzalı elbiseyi Royal Ascot Yarışları'nda giymişti.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 6

İLGİNÇ ŞAPKALAR ÖN PLANDAYDI

Etkinlikte İngiliz sosyetesi ve kraliyet ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ilginç şapka stilleriyle boy gösterdi.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 7

KISITLAMALAR AZALDI

Bu yılki etkinlik, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte geçen yılların aksine daha az kısıtlama ve önlemler eşliğinde gerçekleşiyor.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 8

KIYAFET ZORUNLULUĞU KALKTI

Ascot'ta bu yıl kıyafet kurallarında da bazı esneklikler sağlandı.

Katılımcılar bu yıl daha rahat kıyafetler tercih edebiliyor.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 9

KRALİÇE SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KATILAMADI

Etkinliğe Prens Charles ve Cornwall Düşesi Camilla katılırken, Kraliçe Elizabeth etkinliğin ilk iki gününe sağlık sorunları nedeniyle katılım gösteremedi.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 10

KIYAFETİYLE İLGİLİ BAHİS OYNADILAR

Ancak Kraliçe'nin önümüzdeki günlerde katılım göstermesi bekleniyor.

Hatta bahisçiler, Kraliçe'nin katılımı ve etkinlikte tercih edeceği kıyafetin rengine dair bahis dahi oynadılar.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 11

İşte Royal Ascot At Yarışları’dan yansıyan renkli kareler ve katılımcıların birbirinden ilgi çekici şapka stilleri...

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 12
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 13
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 14
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 15
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 16
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 17
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 18
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 19
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 20
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 21
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 22
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 23
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 24
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 25
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 26
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 27
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 28
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 29
Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı - 30

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