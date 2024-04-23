Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor

"OLABİLECEĞİMİN EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUM"

"Başlangıçta kendime şu soruyu sorardım: neden ben? Bu nasıl oldu? Ben ne yaptım? Bu benim hatam mı? Hayat sana hiçbir cevap vermez. Sadece onu yaşamak zorundasın" diyen ünlü isim, "Bilinmeyen bir nedenden dolayı bu hastalığa yakalandım. Bana göre iki seçeneğim var. Ya bir atlet gibi çalışıp çok çalışırım, ya da kapatıp biter, evde kalıp şarkılarımı dinler, aynamın karşısına geçip kendi kendime şarkı söylerim. Tepeden tırnağa tüm bedenim ve ruhumla bir sağlık ekibiyle çalışmayı seçtim. Olabileceğimin en iyisi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.