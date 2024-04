Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor

“My Heart Will Go On” şarkısıyla akıllarda yer eden Celine Dion, 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti.



Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak olan bir yaşam süren Dion, Vogue France'a kapak oldu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, bir daha turneye çıkma ihtimalinden ve hayallerinden de bahsetti.