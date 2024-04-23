Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor

2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan ve son olarak 2024 Grammy Ödülleri'nde Taylor Swift'e ödül veren ünlü sanatçı Celine Dion, bir dergiye kapak oldu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Dion, bir daha turneye çıkıp çıkmayacağıyla ilgili de konuştu.

Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor - 1

My Heart Will Go On” şarkısıyla akıllarda yer eden Celine Dion, 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti.

Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak olan bir yaşam süren Dion, Vogue France'a kapak oldu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, bir daha turneye çıkma ihtimalinden ve hayallerinden de bahsetti.

N-LIFE HABERLERİ

Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor - 2

"ARTIK BUNU SORGULAMAYI BIRAKMALIYIM"

Celine Dion, hastalığıyla ilgili "Hala içimde olduğu ve her zaman da öyle olacağı için hastalığı yenemedim. Umarım bir mucize buluruz, bilimsel araştırmalarla bunu iyileştirmenin bir yolunu buluruz ama şimdilik bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor. Haftanın beş günü atletik, fiziksel ve ses terapisine gidiyorum. Ayak parmaklarım, dizlerim, baldırlarım, parmaklarım, şarkı söylemem, sesim üzerinde çalışıyorum… Artık bununla yaşamayı öğrenmeli ve kendimi sorgulamayı bırakmalıyım" dedi.

Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor - 3

"OLABİLECEĞİMİN EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUM"

"Başlangıçta kendime şu soruyu sorardım: neden ben? Bu nasıl oldu? Ben ne yaptım? Bu benim hatam mı? Hayat sana hiçbir cevap vermez. Sadece onu yaşamak zorundasın" diyen ünlü isim, "Bilinmeyen bir nedenden dolayı bu hastalığa yakalandım. Bana göre iki seçeneğim var. Ya bir atlet gibi çalışıp çok çalışırım, ya da kapatıp biter, evde kalıp şarkılarımı dinler, aynamın karşısına geçip kendi kendime şarkı söylerim. Tepeden tırnağa tüm bedenim ve ruhumla bir sağlık ekibiyle çalışmayı seçtim. Olabileceğimin en iyisi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor - 4

Ailesinin ve hayranlarının desteğinin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Dion, iyi tedaviler ve doktorlara ulaşbildiği için şanlı olduğunu söyledi.

Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor - 5

BİR DAHA TURNEYE ÇIKACAK MI?

Bir daha turneye çıkıp çıkmayacağına dair de konuşan Kanadalı şarkıcı, “Buna cevap veremem… Çünkü dört yıldır kendi kendime geri dönmeyeceğimi, hazır olduğumu, hazır olmadığımı söylüyorum… Durum böyleyken buraya dayanamam" dedi.

Dört ay içinde sağlık durumunun gidişatını gözlemleyeceğini belirten Dion, "Öte yandan beklemek istemiyorum. Günden güne yaşamak ahlaki açıdan zordur. Zor, çok çalışıyorum ve yarın daha da zor olacak. Yarın başka bir gün. Ama asla durmayacak bir şey var, o da irade. Tutku bu. Bu rüya. Bu kararlılıktır" dedi.

Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor - 6

"ŞÖHRET BENDEN BİR ŞEY ALMADI"

Şöhret hakkında da konuşan Dion, “Şöhret bende hiçbir şeyden asla vazgeçmeme isteği uyandırdı. Sahnede ekibimle, sesimle ve hayranlarımla iletişim kurmak için doğdum. Şöhret benden hiçbir şey almadı. Çünkü her gün yaşıyorum ve ilerliyorum" dedi.

Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor - 7

GRAMMY TÖRENİ'NDE ÖDÜL VERDİ

Öte yandan son olarak 2024 Grammy Ödülleri'ne katılan Celine Dion, oğlu Rene-Charles Angelil'in desteğiyle sahneye çıkarak Taylor Swift'e ödülünü vermişti.

Sahnede duygusal anlar yaşayan Dion, "Teşekkür ederim, hepinizi seviyorum! Gerçekten burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Grammy Ödülleri'nde bulunanlar, müziğin hayatlarımıza ve dünya genelinde insanlara getirdiği büyük sevgi ve mutluluğu asla göz ardı etmemeli. 27 yıl önce Diana Ross ve Sting tarafından bana sunulan Grammy Ödülü'nü sizlere sunmanın gururunu yaşıyorum" demişti.

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