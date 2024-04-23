Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyor
2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan ve son olarak 2024 Grammy Ödülleri'nde Taylor Swift'e ödül veren ünlü sanatçı Celine Dion, bir dergiye kapak oldu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Dion, bir daha turneye çıkıp çıkmayacağıyla ilgili de konuştu.
“My Heart Will Go On” şarkısıyla akıllarda yer eden Celine Dion, 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti.
Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak olan bir yaşam süren Dion, Vogue France'a kapak oldu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, bir daha turneye çıkma ihtimalinden ve hayallerinden de bahsetti.