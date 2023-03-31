Kayak kazası nedeniyle davalık olan Gwyneth Paltrow suçsuz bulundu

Marvel serisindeki Pepper Potts rolüyle akıllarda yer eden Hollywood'un ünlü isimlerinden Gwyneth Paltrow, 2016 yılında gerçekleşen bir kayak kazası nedeniyle davalık olmuştu. Karşı tarafa 1 dolarlık dava açan Paltrow, suçsuz bulundu.

Kayak kazası nedeniyle davalık olan Gwyneth Paltrow suçsuz bulundu - 1

"Iron Man", "Yedi" ve "Aşık Shakespeare" gibi yapımlarda rol alan Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, 2016 yılında kayak yaparken yaşadığı bir kaza nedeniyle davalık olmuştı.

N-LIFE HABERLERİ

Kayak kazası nedeniyle davalık olan Gwyneth Paltrow suçsuz bulundu - 2

Oyuncunun kayak yaparken kendisine çarptığını ve çarpışmanın sonucu olarak kendisinde kalıcı beyin hasarı kaldığını öne süren 76 yaşındaki Terry Sanderson, oyuncuya dava açtı.

Kayak kazası nedeniyle davalık olan Gwyneth Paltrow suçsuz bulundu - 3

2016 yılında ABD'de Deer Valley'deki kayak merkezinde gerçekleşen olaya ilişkin dava sonuçlandı.

Kayak kazası nedeniyle davalık olan Gwyneth Paltrow suçsuz bulundu - 4

Oyuncuya 300 bin dolarlık dava açan Sanderson, Paltrow'un hızlı bir şekilde kendisine çarptığını, kaburga kemiklerinde kırık olduğunu ve beyninde kalıcı hasar kaldığını iddia etmişti.

Kayak kazası nedeniyle davalık olan Gwyneth Paltrow suçsuz bulundu - 5

KARŞI DAVA AÇTI

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden 50 yaşındaki Paltrow, Sanderson'ın asıl kendisine çarptığını iddia ederek ona karşı dava açmıştı.

Kayak kazası nedeniyle davalık olan Gwyneth Paltrow suçsuz bulundu - 6

SUÇSUZ BULUNDU

Sanderson'dan yalnızca 1 dolar talep eden Oscar'lı oyuncu,  jüri tarafından suçsuz bulundu.

Kayak kazası nedeniyle davalık olan Gwyneth Paltrow suçsuz bulundu - 7

SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDEN GİTMEDİ

Paltrow'un kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunu terk ederken Sanderson’a hafifçe eğilerek, “İyi olmanızı diliyorum” demesi dikkat çekti.

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