Kayak kazası nedeniyle davalık olan Gwyneth Paltrow suçsuz bulundu

"Iron Man", "Yedi" ve "Aşık Shakespeare" gibi yapımlarda rol alan Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, 2016 yılında kayak yaparken yaşadığı bir kaza nedeniyle davalık olmuştı.
Oyuncunun kayak yaparken kendisine çarptığını ve çarpışmanın sonucu olarak kendisinde kalıcı beyin hasarı kaldığını öne süren 76 yaşındaki Terry Sanderson, oyuncuya dava açtı.
2016 yılında ABD'de Deer Valley'deki kayak merkezinde gerçekleşen olaya ilişkin dava sonuçlandı.
Oyuncuya 300 bin dolarlık dava açan Sanderson, Paltrow'un hızlı bir şekilde kendisine çarptığını, kaburga kemiklerinde kırık olduğunu ve beyninde kalıcı hasar kaldığını iddia etmişti.
Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden 50 yaşındaki Paltrow, Sanderson'ın asıl kendisine çarptığını iddia ederek ona karşı dava açmıştı.
Sanderson'dan yalnızca 1 dolar talep eden Oscar'lı oyuncu, jüri tarafından suçsuz bulundu.
Paltrow'un kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunu terk ederken Sanderson’a hafifçe eğilerek, “İyi olmanızı diliyorum” demesi dikkat çekti.