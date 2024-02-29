Kayıplara karıştı! Prenses Kate komada mı yoksa boşanıyor mu?

İngiliz Kraliyet ailesi sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Prenses Kate ameliyat oldu ve Kral Charles'a kanser teşhisi kondu. Kral'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam ediliken Galler Prensesi'nin bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden oldu. Saray konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kayıplara karıştı! Prenses Kate komada mı yoksa boşanıyor mu? - 1

Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği ameliyat ile gündeme geldi. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses'in ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.

42 yaşındaki Prenses'in geçirdiği operasyon nedeniyle etkinliklere katılamayacağı ve seyahat edemeyeceği paylaşıldı. Ameliyatın detayları paylaşılmasa da planlı bir operasyon olduğu ve "karın bölgesiyle" ilgili olduğu bilgisi verildi.

N-LIFE HABERLERİ

Kayıplara karıştı! Prenses Kate komada mı yoksa boşanıyor mu? - 2

YOKLUĞU SÖYLENTİLERE SEBEP OLDU

Kanser teşhisi konan Kral Charles'ın tedavisi devam ederken Prenses Kate'in uzun bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden oldu.

Prenses'in sağlığının, sanılandan daha kötü olduğu veya Prens William ile boşanacağına dair pek çok spekülasyon gündeme geldi. Prenses'in komaya girdiği ve entübe edildiği bile konuşuldu ancak Saray "tamamen saçmalık" diyerek bu iddiaları yalanladı.

Hatta Prens William'ın son dakika bir etkinliği iptal etmesi, birtakım meselelerin gizli tutulduğu iddiasını güçlendirdi.

Peki Prenses nerede?

Kayıplara karıştı! Prenses Kate komada mı yoksa boşanıyor mu? - 3

SARAY AÇIKLAMA YAPTI

Kensington Sarayı, Prenses'in yokluğunun söylentilere sebep olmasının ardından açıklama yaptı.

NBC'ye yapılan açıklamada "Galler Prensesi, karın bölgesinden yapılan operasyon sonrası iyileşme sürecinde. Durumu gayet iyiye gidiyor" denildi.

Kayıplara karıştı! Prenses Kate komada mı yoksa boşanıyor mu? - 4

PRENSES NEREDE KALIYOR?

Prenses geçtiğimiz ocak ayında 13 gün hastaneden kalmış ve ardından taburcu edilmişti. Prenses'in ne ameliyatı olduğu veya hastalığının ne olduğu hala bilinmiyor. 17 Ocak'ta Saray, Prenses'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Prenses'in şimdilerde Windsor'daki Adelaide Cottage'da olduğu biliniyor.

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