Kayıplara karıştı! Prenses Kate komada mı yoksa boşanıyor mu?
İngiliz Kraliyet ailesi sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Prenses Kate ameliyat oldu ve Kral Charles'a kanser teşhisi kondu. Kral'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam ediliken Galler Prensesi'nin bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden oldu. Saray konuyla ilgili açıklama yaptı.
Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği ameliyat ile gündeme geldi. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses'in ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.
42 yaşındaki Prenses'in geçirdiği operasyon nedeniyle etkinliklere katılamayacağı ve seyahat edemeyeceği paylaşıldı. Ameliyatın detayları paylaşılmasa da planlı bir operasyon olduğu ve "karın bölgesiyle" ilgili olduğu bilgisi verildi.