 Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda

Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'A çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Begüm Öner'den duygusal paylaşımlar geldi. Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz'ün kazadan 10 dakika önce söylediği son sözlerini açıkladı.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 1

Amasya'da meydana gelen kazada tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 2

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 3

Bugün sosyal medyadan bir paylaşım yapan Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Begüm Öner, hayatını kaybeden oyuncu Tolga Güleryüz ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 4

"SENİ ÇOK SEVDİM HEP SEVECEĞİM"

Begüm Öner sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şimdi bana siyah-beyaz yap bunu derdin ama ben senin enerjine neşene gölge düşürmek istemedim be Tolgiş… Seni çok sevdim hep de çok seveceğim."

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 5

Begüm Öner bir başka paylaşımında "Hiç yakışmadı bu sana be! İnanmak imkansız boşluğun çok büyük. Çok güzel hayallerimiz vardı bizi bekleyen. Vedan çok ani. Şakaların kulaklarımdan hiç eksilmeyecek çok anacağız seni ama çok sensiz, çok buruk, çok yarım… Gittiğin yerde çok mutlu ol emi" ifadelerini kullandı.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 6

"IŞIKLAR İÇİNDE UYU TOLGA'M"

Kazada yaralanan Melis İşiten yaptığı paylaşımda "Seni seviyorum. Işıklar içinde uyu Tolga'm" notunu ekledi.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 7

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY YAŞADIK"

İşiten, "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık... Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" mesajını paylaştı.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 8

"HAYAT BUGÜN DEĞİŞTİ"

Bir diğer paylaşımında ise İşiten, "Buna yazamam bir şey. Sen hep bizimle olacaksın. Hayat bugün değişti" ifadelerini kullandı.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 9

"BUNU YAZARKEN HALA İNANAMIYORUM"

Kazada yaralanan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy da sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirerek, "Canım çok acıyor; ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın… çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum…. Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni… Ama çok…." sözlerini paylaştı.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 10

KAZADAN 10 DAKİKA ÖNCESİNİ ANLATTI: BANA ELİNİ VERSENE

Ayrıca Ceyhun Fersoy kazadan 10 dakika öncesini anlatarak, "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklıma gelmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım, kazadan 10 dakika önce bana elini versene dedin. Anlamadım... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga... Çok yanıyorum" paylaşımına notunu ekledi.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 11

SERGEN DEVECİ İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Amasya'da trafik kazasında yaralanan ve Amasya Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncu Sergen Deveci'nin İstanbul’daki özel bir hastaneye sevki için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak talebinde bulunuldu. Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirilen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel hastaneye gönderildi.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 12

Yaralılardan sürücü Aykut Bektaş, Melis İşiten ile Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 13
Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda - 14

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER