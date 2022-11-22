Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda

Begüm Öner bir başka paylaşımında "Hiç yakışmadı bu sana be! İnanmak imkansız boşluğun çok büyük. Çok güzel hayallerimiz vardı bizi bekleyen. Vedan çok ani. Şakaların kulaklarımdan hiç eksilmeyecek çok anacağız seni ama çok sensiz, çok buruk, çok yarım… Gittiğin yerde çok mutlu ol emi" ifadelerini kullandı.