Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e veda

Amasya'da meydana gelen kazada tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı.
Bugün sosyal medyadan bir paylaşım yapan Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Begüm Öner, hayatını kaybeden oyuncu Tolga Güleryüz ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.
Begüm Öner sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şimdi bana siyah-beyaz yap bunu derdin ama ben senin enerjine neşene gölge düşürmek istemedim be Tolgiş… Seni çok sevdim hep de çok seveceğim."
Begüm Öner bir başka paylaşımında "Hiç yakışmadı bu sana be! İnanmak imkansız boşluğun çok büyük. Çok güzel hayallerimiz vardı bizi bekleyen. Vedan çok ani. Şakaların kulaklarımdan hiç eksilmeyecek çok anacağız seni ama çok sensiz, çok buruk, çok yarım… Gittiğin yerde çok mutlu ol emi" ifadelerini kullandı.
Kazada yaralanan Melis İşiten yaptığı paylaşımda "Seni seviyorum. Işıklar içinde uyu Tolga'm" notunu ekledi.
İşiten, "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık... Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" mesajını paylaştı.
Bir diğer paylaşımında ise İşiten, "Buna yazamam bir şey. Sen hep bizimle olacaksın. Hayat bugün değişti" ifadelerini kullandı.
Kazada yaralanan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy da sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirerek, "Canım çok acıyor; ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın… çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum…. Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni… Ama çok…." sözlerini paylaştı.
Ayrıca Ceyhun Fersoy kazadan 10 dakika öncesini anlatarak, "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklıma gelmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım, kazadan 10 dakika önce bana elini versene dedin. Anlamadım... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga... Çok yanıyorum" paylaşımına notunu ekledi.
Amasya'da trafik kazasında yaralanan ve Amasya Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncu Sergen Deveci'nin İstanbul’daki özel bir hastaneye sevki için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak talebinde bulunuldu. Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirilen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel hastaneye gönderildi.
Yaralılardan sürücü Aykut Bektaş, Melis İşiten ile Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.