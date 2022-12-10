Kenan Doğulu Beren Saat'e olan aşkını anlattı: Ona aşığım her fırsatta dile getiriyorum

ROMANTİK ANLARI GÜNDEM OLDU

Doğulu'ya ödülünü verirken onu öpen Saat, "Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" diyerek gündem olmuştu.

Eşine "Seni seviyorum" diyen Kenan Doğulu ise duygulandığını dile getirmişti. İkilinin bu romantik anları uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.