Kenan Doğulu'dan 50. yaş günü partisi: Hepimize gönderilmiş bir hediyesin

KOMŞULARINA ÖZÜR MEKTUBU

Öte yandan Kenan Doğulu'nun partiden önce komşularına bir mektup göndererek oluşabilecek gürültüden dolayı özür dilediği de ortaya çıktı.

Doğulu'nun mektupta "Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum biliyorsunuz. Bu cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50'nci yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Olası bir ihtiyaç, uyarı veya destek için bize ulaşmanız gerekirse güvenlik ve koordinasyon müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz" ifadelerini kullandığı görüldü.