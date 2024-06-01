Kenan Doğulu'dan 50. yaş günü partisi: Hepimize gönderilmiş bir hediyesin

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 31 Mart'ta 50. yaşına bastı. Evinin bahçesinde bir parti veren Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat'in birbirlerine söylediği romantik sözler sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Doğulu'dan 50. yaş günü partisi: Hepimize gönderilmiş bir hediyesin - 1

Şarkıcı Kenan Doğulu, 31 Mayıs'ta 50 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum günü için oturduğu sitenin bahçesinde bir parti verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Kenan Doğulu'dan 50. yaş günü partisi: Hepimize gönderilmiş bir hediyesin - 2

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem'in de katıldığı partide; Beren Saat, Kenan Doğulu için gitar şeklinde beyaz bir pasta yaptırdı.

Kenan Doğulu'dan 50. yaş günü partisi: Hepimize gönderilmiş bir hediyesin - 3

Partide şarkılarını söyleyen Kenan Doğulu'ya eşi Beren Saat ve konukları eşlik etti.

Kenan Doğulu'dan 50. yaş günü partisi: Hepimize gönderilmiş bir hediyesin - 4

"AŞKIMA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Kenan Doğulu, pastasını üflemeden önce eşi Beren Saat'e "Aşkıma çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman benim yanımda olduğu için, beni desteklediği için beni sevdiği için. Varlığıyla bana güzellikler kattığı için" diye seslendi.

Kenan Doğulu'dan 50. yaş günü partisi: Hepimize gönderilmiş bir hediyesin - 5

Ardından mikrofonu eline alan Beren Saat ise "Senin varlığını kutladığımız bu gecede. Aslında hepimize gönderilmiş bir hediye olduğunu düşünüyorum. Hepimizin en eğlenceli anlarında, aşk acılarında herkeste izin var. Herkesin anılarında yerin var. Biz sen olduğun için çok şanslıyız. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

Kenan Doğulu'dan 50. yaş günü partisi: Hepimize gönderilmiş bir hediyesin - 6

"İYİ Kİ VARSIN KEN"

Partiye davetli isinler arasında yer alan Hande Erçel de Kenan Doğulu'yu sahnedeyken fotoğraflayıp "İyi ki varsın Ken" diye paylaştı.

Kenan Doğulu'dan 50. yaş günü partisi: Hepimize gönderilmiş bir hediyesin - 7

TATLITUĞ, SAAT VE YÖNTEM BİR ARADA

Öte yandan yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in birlikte verdiği poz da çok konuşuldu.

Kenan Doğulu'dan 50. yaş günü partisi: Hepimize gönderilmiş bir hediyesin - 8

KOMŞULARINA ÖZÜR MEKTUBU

Öte yandan Kenan Doğulu'nun partiden önce komşularına bir mektup göndererek oluşabilecek gürültüden dolayı özür dilediği de ortaya çıktı.

Doğulu'nun mektupta "Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum biliyorsunuz. Bu cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50'nci yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Olası bir ihtiyaç, uyarı veya destek için bize ulaşmanız gerekirse güvenlik ve koordinasyon müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz" ifadelerini kullandığı görüldü.

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