Kendall Jenner kız kardeşlerinin izinde: Forbes listesine girdi

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner, ABD merkezli Forbes dergisinin başarıyla adından söz ettiren 30 yaş altı ünlüler listesine girdi.

Kendall Jenner kız kardeşlerinin izinde: Forbes listesine girdi - 1

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes dergisinin 30 yaş altı ünlüler (30 Under 30) listesine girdi.

N-LIFE HABERLERİ

Kendall Jenner kız kardeşlerinin izinde: Forbes listesine girdi - 2

FORBES KAPAĞI OLAN 3. AİLE ÜYESİ

818 adlı içecek markasıyla "girişimci" rolüne bürünen 28 yaşındaki Jenner, listeye giren 3. Kardashian/Jenner üyesi oldu.

Kendall Jenner kız kardeşlerinin izinde: Forbes listesine girdi - 3

KIZ KARDEŞLERİ MİLYARDER OLDU

Kim Kardashian (2016) ve Kylie Jenner'ın (2018) ardından Forbes kapağı olan Jenner'ın kazancı, Celebrity Net Worth verilerine göre 60 milyon dolar.

Kim Kardashian ve Kylie Jenner ise "milyarder" statüsüne ulaşmayı başardı.

Kendall Jenner kız kardeşlerinin izinde: Forbes listesine girdi - 4

Jenner'ın annesi Kris Jenner aynı zamanda modelin menajerliğini yapıyor.

Kendall Jenner kız kardeşlerinin izinde: Forbes listesine girdi - 5

"YABANCI GİBİ HİSSETTİM"

Jenner, daha önce verdiği bir röporajda ünlü kız kardeşlere sahip olmanın ve devamlı spot ışıkları altında büyümenin etkileri üzerine konuştu. Jenner "Çok küçük yaşlardan beri aile içinde bir yabancı gibiydim. Bu hayatın içine doğdum ama bu hayatı ben seçmedim" dedi.

Bu gösterişli hayatı yaşamaya uygun biri olmadığını söyleyen model, zamanla uyum sağlamayı öğrendiğini söyledi.

Kendall Jenner kız kardeşlerinin izinde: Forbes listesine girdi - 6

"ALIŞMAM 20 YILIMI ALDI"

Ablası Kim Kardashian'ın ise bu hayat için yaratıldığını söyleyen Jenner, "Bu hayata alışmam 20 yılımı aldı" dedi.  Jenner ailesine yapılan olumsuz yorumlar hakkında "Burada oturup 'Zavallı ben' demeyeceğim ama çok zor olduğunu düşünüyorum. İnsanlar aileme karşı çok kaba. Her şeye olumsuz yorumlar yapıyorlar" dedi.

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