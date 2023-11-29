Kendall Jenner kız kardeşlerinin izinde: Forbes listesine girdi

"ALIŞMAM 20 YILIMI ALDI"

Ablası Kim Kardashian'ın ise bu hayat için yaratıldığını söyleyen Jenner, "Bu hayata alışmam 20 yılımı aldı" dedi. Jenner ailesine yapılan olumsuz yorumlar hakkında "Burada oturup 'Zavallı ben' demeyeceğim ama çok zor olduğunu düşünüyorum. İnsanlar aileme karşı çok kaba. Her şeye olumsuz yorumlar yapıyorlar" dedi.