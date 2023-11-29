Kendall Jenner kız kardeşlerinin izinde: Forbes listesine girdi
Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner, ABD merkezli Forbes dergisinin başarıyla adından söz ettiren 30 yaş altı ünlüler listesine girdi.
Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes dergisinin 30 yaş altı ünlüler (30 Under 30) listesine girdi.