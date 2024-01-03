Kendini izole ettiği iddia edilmişti: Donald Trump eşi Melania Trump'ın nerede olduğunu açıkladı
ABD'nin önceki First Lady'si Melania Trump'ın, bir süredir gözlerden uzak olması çeşitli söylentilerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Donald Trump, Miami'deki malikanesinde verdiği yeni yıl partisinde, karısının nerede olduğunu açıkladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu yılki yeni yıl partisinde, karısı Melania Trump'ın neden ailenin Noel fotoğrafında ve etkinliklerde yer almadığını açıkladı.
Trump, ailesinin Noel kutlamaları için bir araya gelirken, eski First Lady Melania Trump'ın sevdiği birinin yanında olduğuna dair haberleri doğruladı.