Kendini izole ettiği iddia edilmişti: Donald Trump eşi Melania Trump'ın nerede olduğunu açıkladı

The Telegraph gazetesine konuşan "Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace" kitabının yazarı, gazeteci Laurence Leamer, Donald Trump’ın eşinin son zamanlarda nadiren Mar-a-Lago'ya gittiğini söyleyerek, "Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Sır gibi" ifadesini kullanmıştı. Leamer, "Çok tuhaf, izole bir hayat yaşıyor" iddiasında bulunmuştu.

Noel akşam yemeğine katılmayan ve aile fotoğrafına girmeyen Melania Trump'ın nerede olduğunu bir kaynak Fox News Digital'e açıkladı. Kaynak, Melania'nın Noel'i hasta annesiyle geçirdiğini, ailesine çok düşkün olan eski First Lady'nin bu tercihinin çok da şaşırtıcı olmadığını söyledi.