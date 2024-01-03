Kendini izole ettiği iddia edilmişti: Donald Trump eşi Melania Trump'ın nerede olduğunu açıkladı

ABD'nin önceki First Lady'si Melania Trump'ın, bir süredir gözlerden uzak olması çeşitli söylentilerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Donald Trump, Miami'deki malikanesinde verdiği yeni yıl partisinde, karısının nerede olduğunu açıkladı.

Kendini izole ettiği iddia edilmişti: Donald Trump eşi Melania Trump'ın nerede olduğunu açıkladı - 1

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu yılki yeni yıl partisinde, karısı Melania Trump'ın neden ailenin Noel fotoğrafında ve etkinliklerde yer almadığını açıkladı.

Trump, ailesinin Noel kutlamaları için bir araya gelirken, eski First Lady Melania Trump'ın sevdiği birinin yanında olduğuna dair haberleri doğruladı.

N-LIFE HABERLERİ

Kendini izole ettiği iddia edilmişti: Donald Trump eşi Melania Trump'ın nerede olduğunu açıkladı - 2

"ANNESİNİN YANINDA"

Eski başkan, Melania Trump'ın çok hasta olan annesi Amalija Knav'ın yanında, hastanede olduğunu söyledi.

Kayınvalidesi için, "Şu an çok hasta ama iyileşeceğini umuyorum" ifadesini kullanan Trump, eşinin Miami'de bir hastanede annesi ile birlikte kaldığını açıkladı.

Kendini izole ettiği iddia edilmişti: Donald Trump eşi Melania Trump'ın nerede olduğunu açıkladı - 3

Trump, 78 yaşındaki kayınvalidesi Amialija Knav'ın hastalığının ne olduğunu açıklamazken çok zor bir hastalıkla mücadele ettiğini söylemekle yetindi.

Miami'deki Palmiye Plajı'nda yer alan Mar-a-Lago adlı malikanesindeki etkinlikte konuşan Trump, "Melania herkese sevgilerini gönderdi. Bu odadakilerin neredeyse yüzde 95'ini tanıyor" diye konuştu.

Kendini izole ettiği iddia edilmişti: Donald Trump eşi Melania Trump'ın nerede olduğunu açıkladı - 4

Trump, "Amalija'nın mümkün olan en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum" diye ekledi.

Kendini izole ettiği iddia edilmişti: Donald Trump eşi Melania Trump'ın nerede olduğunu açıkladı - 5

The Telegraph gazetesine konuşan "Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace" kitabının yazarı, gazeteci Laurence Leamer, Donald Trump’ın eşinin son zamanlarda nadiren Mar-a-Lago'ya gittiğini söyleyerek, "Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Sır gibi" ifadesini kullanmıştı. Leamer, "Çok tuhaf, izole bir hayat yaşıyor" iddiasında bulunmuştu.

Noel akşam yemeğine katılmayan ve aile fotoğrafına girmeyen Melania Trump'ın nerede olduğunu bir kaynak Fox News Digital'e açıkladı. Kaynak, Melania'nın Noel'i hasta annesiyle geçirdiğini, ailesine çok düşkün olan eski First Lady'nin bu tercihinin çok da şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Kendini izole ettiği iddia edilmişti: Donald Trump eşi Melania Trump'ın nerede olduğunu açıkladı - 6

"HARİKA BİR FIRST LADY"

Melania Trump'ın, eşi Donald Trump'ın başkanlık seçimleri kampanyası için gezilerde görülmemesi, bazı spekülasyonlara yol açmıştı.


Ancak Trump, karısı ile aralarının açık olduğu imalarına, pazar günü yaptığı açıklamada "harika bir First Lady", "çok popüler" ve "insanlar onu seviyor" nitelendirmeleriyle yanıt verdi.

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