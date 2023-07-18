Kevin Spacey'nin taciz davasında kurtarıcı tanık Elton John

Elton John ve eşi David Furnish dünkü davaya Monaco’dan video bağlantısıyla katıldı. Çift, kurbanın iddialarının gerçek olamayacağını çünkü Kevin Spacey’nin, Windsor’daki evlerinde her yıl verdikleri meşhur yılbaşı partisine sadece bir kez, 2001 yılında katıldığını söyledi.

Kevin Spacey lehine ifade veren İngiliz şarkıcı Elton John, 2001 - 2005 yılları arasında partilerine katılan tüm konukların listesine ve fotoğraflarına tek tek baktıklarını ve Spacey’nin partiye sadece 2001 yılında katıldığının belgeli olduğunu kaydetti.