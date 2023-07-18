Kevin Spacey'nin taciz davasında kurtarıcı tanık Elton John
Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla İngiltere'de yargılanan Oscar'lı aktör Kevin Spacey'nin dünkü duruşmasında Elton John tanıklık yaptı. İngiliz müzisyenin Spacey'nin lehine verdiği ifade, suçlamaların bir kısmından aklanmasını sağlayabilir.
Amerika'daki taciz davalarından aklanan ABD'li aktör Kevin Spacey, İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Londra ve Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyor. Dava nedeniyle 63 yaşındaki aktör bir süredir Londra'da bulunuyor.
Geçen hafta görülen ilk davada adı güvenlik gerekçesiyle gizli tutulan bir kurbanın ifadeleri dinlenmişti.