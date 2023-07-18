Kevin Spacey'nin taciz davasında kurtarıcı tanık Elton John

Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla İngiltere'de yargılanan Oscar'lı aktör Kevin Spacey'nin dünkü duruşmasında Elton John tanıklık yaptı. İngiliz müzisyenin Spacey'nin lehine verdiği ifade, suçlamaların bir kısmından aklanmasını sağlayabilir.

Kevin Spacey'nin taciz davasında kurtarıcı tanık Elton John - 1

Amerika'daki taciz davalarından aklanan ABD'li aktör Kevin Spacey, İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Londra ve Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyor. Dava nedeniyle 63 yaşındaki aktör bir süredir Londra'da bulunuyor. 

Geçen hafta görülen ilk davada adı güvenlik gerekçesiyle gizli tutulan bir kurbanın ifadeleri dinlenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Kevin Spacey'nin taciz davasında kurtarıcı tanık Elton John - 2

Tacizin gerçekleştiği 2008 yılında genç oyuncu adayı olduğunu ve Kevin Spacey'den oyunculuk konusunda tavsiye almak istediğini belirten gizli tanık, mahkemede Spacey'nin kendisine yaptıklarını "aşağılık ve iğrenç" olarak nitelendirmişti. Gözyaşları içinde konuşan kurban, ünlü aktör hakkında "Benden faydalandı. Uyuşturucuyla uyutulduğuma ve o sırada da tacize uğradığıma inanıyorum" demişti.

Kevin Spacey'nin taciz davasında kurtarıcı tanık Elton John - 3

Dünkü duruşmada bir başka kurban ifade verdi. Bu kez suçlamayı yapan kişi, ünlü aktörü 2004 ya da 2005 yılında dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John’un geleneksel yılbaşı partisine götürdüğünü söyleyen şofördü. Suçlamayı yapan kişi, Kevin Spacey’yi Elton John’un verdiği partiye götürmek için arabasına bindirdiğini, ünlü aktörün kendisini yolda taciz ettiğini ve bu nedenle büyük bir kaza atlattıklarını söyledi. Ancak bu kez Kevin Spacey’nin yardımına Elton John yetişti ve ünlü aktörün lehine ifade verdi.

Kevin Spacey'nin taciz davasında kurtarıcı tanık Elton John - 4

Elton John ve eşi David Furnish dünkü davaya Monaco’dan video bağlantısıyla katıldı. Çift, kurbanın iddialarının gerçek olamayacağını çünkü Kevin Spacey’nin, Windsor’daki evlerinde her yıl verdikleri meşhur yılbaşı partisine sadece bir kez, 2001 yılında katıldığını söyledi.

Kevin Spacey lehine ifade veren İngiliz şarkıcı Elton John, 2001 - 2005 yılları arasında partilerine katılan tüm konukların listesine ve fotoğraflarına tek tek baktıklarını ve Spacey’nin partiye sadece 2001 yılında katıldığının belgeli olduğunu kaydetti. 

Kevin Spacey'nin taciz davasında kurtarıcı tanık Elton John - 5

Elton John, Spacey’nin suçlamaların bir kısmından aklanmasını sağlayabilecek bir ifade verdi. 

“Kevin Spacey, 2001 yılında partiye özel uçakla geldi ve sürpriz yaptı. Çünkü partiye katılacağını kimse bilmiyordu" diyen John, "Üstelik partiye gelişi büyük olay olmuştu çünkü Oscar’lı bir yıldızdı ve onun gelişi herkeste büyük bir heyecan yaratmıştı. Bu yüzden 2001 yılında burada olduğu kesin. Hatta partiden sonra geceyi de evimizde geçirmişti. Ancak Kevin Spacey 2004 ya da 2005’teki partilerde aramızda değildi" diye konuştu.

"Gelen tüm konukların mutlaka fotoğraflanması ve konuk listesinde de adlarının mutlaka olması gerektiğine dair sıkı kurallarımız var" diyen ünlü müzisyen, "Spacey, suçlamaların söz konusu olduğu iki yılda da partilerimizde yoktu" iddiasında bulundu. 

Kevin Spacey'nin taciz davasında kurtarıcı tanık Elton John - 6

Spacey, İngiltere'de yargılanmaktan kurtulamadığı suçlamaların hiçbiri kabul etmedi. 

"House of Cards" dizisinin başrol oyuncusuyken, hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle diziden kovulan Spacey'nin ABD'deki cinsel taciz davası düşse de halen Londra'da cinsel taciz davasında yargılanmaya devam ediyor.

Amerikalı oyuncu, verdiği bir röportajda, "Medya beni bir canavar gibi göstermek için elinden geleni yaptı ama insanlardan sevgiden başka bir şey görmedim" demişti.

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