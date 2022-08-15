Khloe Kardashian'ın ikinci çocuğu doğdu

YUMURTALIKLARINI DONDURMUŞTU

Kardashian, uzun süredir ikinci kez anne olmak istiyordu. Ancak eğer hamile kalırsa, ya kendisinin ya da bebeğinin hayatı tehlikeye girecekti.

Kardashian, daha önce Thompson ile ayrı kaldığı süreçte annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.