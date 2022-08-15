Khloe Kardashian'ın ikinci çocuğu doğdu

Haberler | 15.08.2022 - 09:51 - Son Güncelleme : 15.08.2022 - 10:06
Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Tristan Thompson ile birlikteliğinden True adında dört yaşında bir kızı olan Khloe Kardashian, ikinci kez çocuk sahibi oldu. People dergisi, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.
Kardashian/Jenner ailesinin 38 yaşındaki üyesi Khloe Kardashian, geçtiğimiz aylarda başka bir kadından çocuğu olduğu ortaya çıkan basketbolcu Tristan Thompson ile aralarındaki buzları eritti. İlk çocuğuna hamileliğinde Thompson'ın ihanetine uğradığını öğrenince ayrılan, ardından yeniden bir araya gelen çiftin, ikinci çocuklarının taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği öğrenildi.
Kardashian, uzun süredir ikinci kez anne olmak istiyordu. Ancak eğer hamile kalırsa, ya kendisinin ya da bebeğinin hayatı tehlikeye girecekti.
Kardashian, daha önce Thompson ile ayrı kaldığı süreçte annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.
Öte yandan Tristan Thompson, Khloe Kardashian ile aşk yaşarken onu spor hocası Maralee Nichols ile aldattığı ortaya çıkınca işler değişmişti. Thompson'ın bu birliktelikten bir de bebek sahibi olduğu kanıtlanmıştı.
Ünlü basketbolcunun Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin babası olduğu, yapılan DNA testiyle belli olmuştu. Bunun üzerine Thompson, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapmış, "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum" demişti.
Thompson, ayrıca bu süreçte incittiği ve hayal kırıklığına uğrattığı herkesten de özür dilemişti.
Ünlü basketbolcu, defalarca kez aldatıp sonra da ayrıldığı eski sevgilisi Khloe Kardashian'dan da özel olarak af dilemişti. Thompson, kızı True'nun annesi Kardashian'a "Khloe sen bunu hak etmiyorsun!" sözleriyle seslenmişti. Basketbolcu, sonra da kendisinin sebep olduğu bu kalp ağrısını ve küçük düşürülmeyi hak etmediğini tekrarlamıştı. Tristan Thompson, Kardashian'a yönelik mesajını şu şekilde sürdürmüştü:
"Sana yıllar boyunca sergilediğim davranışları hak etmiyorsun. Bu davranışlarım, sana karşı olan kişisel görüşlerimle kesinlikle uyuşmuyor. Sana sonsuz saygım ve sevgim var."
Maralee Nichols ile Tristan Thopmson'ın bebeği geçtiğimiz yıl aralık ayında dünyaya gelmişti. Ama Nichols, daha önce de Thompson'a karşı nafaka davası açmıştı. Bunun ardından da bu ilişkiyle ilgili bilinmeyenler gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Maralee Nichols'ın Thompson'a karşı açtığı davanın dokümanlarına göre basketbolcu, sevgilisi Khloe Kardashian'ı aldattığı ortaya çıkmasın diye önlem almaya çalışmıştı.
Bu Thompson'un Khloe Kardashian'ı ilk aldatması değil. Thompson, daha önce de Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile yakınlaşmıştı. Bu olay iki yakın arkadaş olan Jenner ile Woods'un arasını da açmıştı.
Tristan Thompson'ın Khloe Kardashian ile ilişkisinden True adında bir kızı bulunuyor. Thompson'ın Jordan Craig ile birlikteliğinden Prince ve Maralee Nichols'dan dünyaya gelen bebeğiyle birlikte üç çocuğu bulunuyor. Basketbolcu, Kardashian ile taşıyıcı anne yöntemiyle kucağına aldığı bebekleriyle birlikte dört çocuk babası oldu.