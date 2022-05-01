Kim Kardashian ve Pete Davidson ilk kez birlikte kırmızı halıda

Haberler - ntv.com.tr | 01.05.2022 - 11:25

Kim Kardashian ve Pete Davidson çifti, ilk kez kırmızı halıda birlikte poz verdi. Çiçeği burnunda çift, Beyaz Saray Gazetecileri Birliği Yemeği’ne katıldı.

Kim Kardashian ve Pete Davidson ilk kez birlikte kırmızı halıda - 1

Dört çocuğunun babası Kanye West’ten ayrılan , yeni sevgilisi komedyen Pete Davidson ile ilk kez kırmızı halıda birlikte objektif karşısına geçti.

Washington Hilton’da verilen 2022 Beyaz Saray Gazetecileri Birliği Yemeği’ne katılan çift, kırmızı halıda poz verdi.

Kim Kardashian ve Pete Davidson ilk kez birlikte kırmızı halıda - 2

Kardashian Balenciaga Couture elbisesi ve Lorraine Schwartz mücevherleriyle dikkat çekerken, Davidson Prada takımıyla ve Vans ayakabbılarıyla objektif karşısındaydı.

Kim Kardashian ve Pete Davidson ilk kez birlikte kırmızı halıda - 3

Bu, her ne kadar çiftin ilk kırmızı halı pozu olsa da ikili, geçen ay birkaç etkinlikte daha birlikte görüntü verdi.

Kim Kardashian ve Pete Davidson ilk kez birlikte kırmızı halıda - 4

Komedyen Pete Davidson, Los Angles’ta yapılan The Kardashians programı prömiyerine de katıldı, ancak Kardashian ile birlikte kırmızı halıda poz vermedi. Davidson, Kardashian ve ailesiyle gala sonrası partide de bir araya geldi. Kardashian, galada tek başına poz verdi.

Kim Kardashian ve Pete Davidson ilk kez birlikte kırmızı halıda - 5

Kardashian ve Davidson çifti, geçen hafta Mark Twain Ödülleri törenine de birlikte katıldı.

Kim Kardashian ve Pete Davidson ilk kez birlikte kırmızı halıda - 6

41 yaşındaki Kardashian ile 28 yaşındaki Davidson'ın bu gece düzenlenecek olan Met Gala'da büyük bir çıkış yapmaları bekleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER