Kim Kardashian ve Pete Davidson ilk kez birlikte kırmızı halıda

Haberler - ntv.com.tr | 01.05.2022 - 11:25
Dört çocuğunun babası Kanye West’ten ayrılan Kim Kardashian, yeni sevgilisi komedyen Pete Davidson ile ilk kez kırmızı halıda birlikte objektif karşısına geçti.
Washington Hilton’da verilen 2022 Beyaz Saray Gazetecileri Birliği Yemeği’ne katılan çift, kırmızı halıda poz verdi.
Kardashian Balenciaga Couture elbisesi ve Lorraine Schwartz mücevherleriyle dikkat çekerken, Davidson Prada takımıyla ve Vans ayakabbılarıyla objektif karşısındaydı.
Bu, her ne kadar çiftin ilk kırmızı halı pozu olsa da ikili, geçen ay birkaç etkinlikte daha birlikte görüntü verdi.
Komedyen Pete Davidson, Los Angles’ta yapılan The Kardashians programı prömiyerine de katıldı, ancak Kardashian ile birlikte kırmızı halıda poz vermedi. Davidson, Kardashian ve ailesiyle gala sonrası partide de bir araya geldi. Kardashian, galada tek başına poz verdi.
Kardashian ve Davidson çifti, geçen hafta Mark Twain Ödülleri törenine de birlikte katıldı.
41 yaşındaki Kardashian ile 28 yaşındaki Davidson'ın bu gece düzenlenecek olan Met Gala'da büyük bir çıkış yapmaları bekleniyor.