 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı

Geçen nisan ayında ilk çocuklarını kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti Kurt Efe'yi ilk kez denize soktu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı - 1

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ve stilist eşi Başak Dizer (45) geçen nisan ayında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı - 2

Bodrum’a giden çift, kasım ayında 7 aylık oğulları Kurt Efe’yle deniz keyfi yaptı. Başak Dizer, Kurt Efe'nin denizle tanışma anını Instagram hesabından “Kapanış, son, bitti, finito, bye” notuyla paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı - 3

Dizer, daha önce Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla 30. günde ve 3. ayda verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı - 4

Kıvanç Tatlıtuğ ile moda tasarımcısı Başak Dizer, Paris'te 20 Şubat 2016'da evlendi. Çiftin bebeği 'Kurt Efe' bu yıl nisan ayında dünyaya geldi. İkili, oğullarının yüzünü hiç göstermedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı - 5

Başak Dizer, oğullarına neden Kurt Efe adını verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk."

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