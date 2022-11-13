Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ve stilist eşi Başak Dizer (45) geçen nisan ayında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Bodrum’a giden çift, kasım ayında 7 aylık oğulları Kurt Efe’yle deniz keyfi yaptı. Başak Dizer, Kurt Efe'nin denizle tanışma anını Instagram hesabından “Kapanış, son, bitti, finito, bye” notuyla paylaştı.
Dizer, daha önce Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla 30. günde ve 3. ayda verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile moda tasarımcısı Başak Dizer, Paris'te 20 Şubat 2016'da evlendi. Çiftin bebeği 'Kurt Efe' bu yıl nisan ayında dünyaya geldi. İkili, oğullarının yüzünü hiç göstermedi.
Başak Dizer, oğullarına neden Kurt Efe adını verdiklerini şöyle açıklamıştı:
"Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk."