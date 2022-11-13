Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı

Başak Dizer, oğullarına neden Kurt Efe adını verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk."