Köksal Engür'ün cenaze programı belli oldu

Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı ‘Ak Sakallı Dede’ rolüyle tanınan Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.
Köksal Engür ile 'Leyla ile Mecnun' dizisinde birlikte rol alan oyuncu Cengiz Bozkurt, Engür'ün cenaze töreni ile ilgili açıklama yaptı.
Bozkurt, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Köksal Engür’ün yarın Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle vaktini müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceğini belirtti.
Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan Köksal Engür'ün vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu.
Cengiz Bozkurt:
“Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”
Ahmet Mümtaz Taylan:
“Tiyatromuz çok özel bir oyuncuyu, bizler çok güzel bir ağabeyi yitirdik. Sessiz, sitemsiz. Nur içinde yat.”
Işıl Yücesoy:
“Ülkem için çok kıymetli bir sanatçı… Canım Köksal Engür… Şimdi elimde birlikte yaptığımız iki özel film ve onlarca anı kaldı…”
Tolga Çevik:
“Nur içinde yat güzel ağabeyim. Seni tanımış olmak bir şans. Sesin hep kulaklarımızda kalacak.”
Renan Bilek:
“Ah be usta.. Hani aynı sahnede oynayacaktık… Bu ne acele? Özlemle.”
Köksal Engür 1946’da Kars’ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu ‘Çocuk Saati’ programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü 1969’da tamamlayan sanatçı, TRT’de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı.
Sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.
Afife Tiyatro Ödülleri’nde 1999’da ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’, 2002’de ise ‘Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu’ seçilen sanatçı, 2005’te 16. Ankara Film Festivali’nde ‘Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünü aldı.
Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams’ın yanı sıra Susam Sokağı’ndaki ‘Büdü'yü,‘SüngerBob’da Squitward’ü, Red Kit çizgi filminde ‘Red Kit’i seslendirdi.