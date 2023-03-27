Köksal Engür'ün cenaze programı belli oldu

Işıl Yücesoy:



“Ülkem için çok kıymetli bir sanatçı… Canım Köksal Engür… Şimdi elimde birlikte yaptığımız iki özel film ve onlarca anı kaldı…”



Tolga Çevik:



“Nur içinde yat güzel ağabeyim. Seni tanımış olmak bir şans. Sesin hep kulaklarımızda kalacak.”



Renan Bilek:



“Ah be usta.. Hani aynı sahnede oynayacaktık… Bu ne acele? Özlemle.”