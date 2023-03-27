Köksal Engür’ün ölümünün ardından ünlü isimlerden duygu dolu mesajlar

Emre Karayel:

“Ardında tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı olarak o kadar çok iyi eser bıraktı ki unutmak imkansız. Çocukluğumdan beri çok severdim. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim.”

Tolga Çevik:

“Nur içinde yat güzel ağabeyim. Seni tanımış olmak bir şans. Sesin hep kulaklarımızda kalacak.”

Renan Bilek:

“Ah be usta.. Hani aynı sahnede oynayacaktık… Bu ne acele? Özlemle.”