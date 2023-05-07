Kral Charles'ın taç giyme töreninde yerini bulamayan Katy Perry alay konusu oldu

Katy Perry, dünkü taç giyme töreninde, sosyal medya şakalarının kraliçesi oldu. Törende oturacağı yeri bulamayan Perry, sosyal medyanın diline düştü.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde yerini bulamayan Katy Perry alay konusu oldu - 1

Charles'ın tacını takarak resmen kral olmasıyla birlikte kraliçelik konumunu kazanan Camilla'dan sonra, dünkü taç töreninin bir kraliçesi daha vardı: Katy Perry. Ancak Amerikalı şarkıcı, sosyal medya şakalarının kraliçesi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles'ın taç giyme töreninde yerini bulamayan Katy Perry alay konusu oldu - 2

Tarihi törene yerinde tanıklık eden 38 yaşındaki şarkıcı, baştan aşağı pembe görünümüyle dikkat çekerken, tören esnasında oturacağı koltuğu bulamamasıyla sosyal medyanın gündemine girdi. Yerini bulmakta zorlanırken kameralara yakalanan Perry, hayranlarını güldürdü.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde yerini bulamayan Katy Perry alay konusu oldu - 3

Westminster Abbey'deki taç giyme törenine, Vivienne Westwood tasarımı kıyafetiyle damga vuran Perry'ye İngiliz Vogue'un genel yayın yönetmeni Edward Enninful eşlik etti.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde yerini bulamayan Katy Perry alay konusu oldu - 4

Kiliseye girdiğinde kısa bir süre yerini bulamayan şarkıcının, kafa karışıklığı içinde etrafa baktığı ve bir noktada soru sorarak bir sırayı işaret ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde yerini bulamayan Katy Perry alay konusu oldu - 5

Perry'nin büyük şapkası da görme yeteneğini engelleyerek soruna katkıda bulunmuş gibi görünüyordu. Tüm bu yaşananlar, sosyal medya kullanıcılarına espri malzemesi oldu.

"Kalabalık bir markette annemi bulmaya çalışırken ben", "Hayatta yolumu bulmaya çalışıyorumdur" gibi yorumlar yapıldı. 

Kral Charles'ın taç giyme töreninde yerini bulamayan Katy Perry alay konusu oldu - 6

Perry, daha sonra Twitter'da kendisinin viral olan görüntülerini olgunlukla karşıladı ve "Merak etmeyin millet, yerimi buldum" diye eğlenceli bir tweet attı.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde yerini bulamayan Katy Perry alay konusu oldu - 7

Perry'nin tören esnasında gözünü taç giyme seremonisinden ayırmayıp kameralarla göz teması kurmamaya özen göstermesi de gündemdeydi. Perry'nin kesinlikle kameralara bakmaması, Adele'in de benzer tercihiyle benzetildi.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde yerini bulamayan Katy Perry alay konusu oldu - 8

BUGÜN SAHNEYE ÇIKACAK

Perry, bugün taç töreninin devamı niteliğinde yıldızlarla dolu konserde sahne alacak. Konserde Perry'nin American Idol programındaki jüriden arkadaşı Lionel Richie, Take That, İtalyan opera yıldızı Andrea Bocelli ve Gallerli şarkıcı Bryn Terfel de performans sergileyecek.

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