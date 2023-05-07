Kral Charles'ın taç giyme töreninde yerini bulamayan Katy Perry alay konusu oldu

Charles'ın tacını takarak resmen kral olmasıyla birlikte kraliçelik konumunu kazanan Camilla'dan sonra, dünkü taç töreninin bir kraliçesi daha vardı: Katy Perry. Ancak Amerikalı şarkıcı, sosyal medya şakalarının kraliçesi oldu.
Tarihi törene yerinde tanıklık eden 38 yaşındaki şarkıcı, baştan aşağı pembe görünümüyle dikkat çekerken, tören esnasında oturacağı koltuğu bulamamasıyla sosyal medyanın gündemine girdi. Yerini bulmakta zorlanırken kameralara yakalanan Perry, hayranlarını güldürdü.
Westminster Abbey'deki taç giyme törenine, Vivienne Westwood tasarımı kıyafetiyle damga vuran Perry'ye İngiliz Vogue'un genel yayın yönetmeni Edward Enninful eşlik etti.
Kiliseye girdiğinde kısa bir süre yerini bulamayan şarkıcının, kafa karışıklığı içinde etrafa baktığı ve bir noktada soru sorarak bir sırayı işaret ettiği dikkatlerden kaçmadı.
Perry'nin büyük şapkası da görme yeteneğini engelleyerek soruna katkıda bulunmuş gibi görünüyordu. Tüm bu yaşananlar, sosyal medya kullanıcılarına espri malzemesi oldu.
"Kalabalık bir markette annemi bulmaya çalışırken ben", "Hayatta yolumu bulmaya çalışıyorumdur" gibi yorumlar yapıldı.
Perry, daha sonra Twitter'da kendisinin viral olan görüntülerini olgunlukla karşıladı ve "Merak etmeyin millet, yerimi buldum" diye eğlenceli bir tweet attı.
Perry'nin tören esnasında gözünü taç giyme seremonisinden ayırmayıp kameralarla göz teması kurmamaya özen göstermesi de gündemdeydi. Perry'nin kesinlikle kameralara bakmaması, Adele'in de benzer tercihiyle benzetildi.
Perry, bugün taç töreninin devamı niteliğinde yıldızlarla dolu konserde sahne alacak. Konserde Perry'nin American Idol programındaki jüriden arkadaşı Lionel Richie, Take That, İtalyan opera yıldızı Andrea Bocelli ve Gallerli şarkıcı Bryn Terfel de performans sergileyecek.