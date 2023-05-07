Kral Charles'ın taç giyme töreninde yerini bulamayan Katy Perry alay konusu oldu

Perry'nin büyük şapkası da görme yeteneğini engelleyerek soruna katkıda bulunmuş gibi görünüyordu. Tüm bu yaşananlar, sosyal medya kullanıcılarına espri malzemesi oldu.

"Kalabalık bir markette annemi bulmaya çalışırken ben", "Hayatta yolumu bulmaya çalışıyorumdur" gibi yorumlar yapıldı.