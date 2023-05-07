İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles'a kılıcı veren kişi tarihe geçti

Devlet Kılıcı geleneği Roma İmparatorluğu’ndan İngiliz Kraliyetine kadar birçok monarşide yer alan önemli bir figür. Bir devlet kılıcı, bir hükümdarın devletin gücünü düşmanlarına karşı kullanma gücünü ve bu nedenle hak ve barışı koruma görevini simgeleyen bir sembol ve kraliyet sembolleri arasında en önemlilerinden biri. Kral III. Charles’a taç giyerken sunulan Devlet Kılıcı 1821’de Kral IV. George’un taç giyme töreni için yaptırılmıştı.

Bu önemli görevi üstlenen ve tarihe adını yazdıran 50 yaşındaki Penny Mordaunt, göreve 6 Eylül 2022’de gelmişti ve Kraliçe II. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından Charles’ı Kral ilan kişi de olmuştu. Penny Mordaunt, böylece İngiltere’nin yeni hükümdarını ilan eden ilk kadın olmayı da başarmıştı.