İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles'a kılıcı veren kişi tarihe geçti

Dün İngiltere’de, Kral III. Charles’ın taç giyme töreninde, en az kraliyet ailesi üyeleri kadar dikkat çeken bir başka isim daha vardı.
Tören boyunca başrollerden birini üstlenen, mavi pelerinli elbisesi, omuzlarında ve şapkasında altın simlerle işlenmiş yaprak desenleriyle en çok dikkat çeken kişi, elinde en önemli kraliyet mücevherlerinin başında Devlet Kılıcı’nı taşıdı. Bu görevli, kraliyet ailesi üyelerinden biri sanılsa da gerçek aslında bambaşkaydı.
Charles, kraliyet tahtına oturduktan, Canterbury Başpiskoposu tarafından kutsandıktan ve tacı başına yerleştirildikten sonra mücevherlerle süslü Devlet Kılıcı kendisine Muhafazakar Parti Milletvekili, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt tarafından takdim edildi.
Zümrüt, yakut ve pırlantalarla süslenmiş bu sembolik önemi çok büyük kılıç tahtında oturan Charles’a takdim edildikten sonra bir kez daha Penny Mordaunt tarafından taşındı. Bu kez Penny Mordaunt, kılıçla birlikteKral Charles’ın önünden yürüdü. Westminster Abbey’nin sunağına getirilen taç Charles tarafından Westminster Dekanı’na sunuldu. Dekan tarafından sunağa konan kılıç, Penny Mordaunt tarafından sembolik olarak kefaret parası ödenerek alındı ve tekrar Charles’a sunuldu.
Bu anların bir tarihi önemi daha vardı: İngiliz kraliyetinin yüzyıllara dayanan hükümdarlığında bu Devlet Kılıcı ilk kez bir kadın tarafından tahta çıkan hükümdara sunuldu. Penny Mordaunt’un bu önemli rolü üstlenmesinin sebebi geçtiğimiz eylül ayında Birleşik Krallık Özel Konseyi’nin başkanlığına gelmesiydi. Birleşik Krallık Özel Konseyi, Birleşik Krallık hükümdarının resmî danışma konseyidir. 1 Mayıs 1708 tarihinde kurulan konseyin üyeleri ağırlıklı olarak hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası'nın günümüz ya da eski üyeleri olan üst düzey politikacılardır.
Devlet Kılıcı geleneği Roma İmparatorluğu’ndan İngiliz Kraliyetine kadar birçok monarşide yer alan önemli bir figür. Bir devlet kılıcı, bir hükümdarın devletin gücünü düşmanlarına karşı kullanma gücünü ve bu nedenle hak ve barışı koruma görevini simgeleyen bir sembol ve kraliyet sembolleri arasında en önemlilerinden biri. Kral III. Charles’a taç giyerken sunulan Devlet Kılıcı 1821’de Kral IV. George’un taç giyme töreni için yaptırılmıştı.
Bu önemli görevi üstlenen ve tarihe adını yazdıran 50 yaşındaki Penny Mordaunt, göreve 6 Eylül 2022’de gelmişti ve Kraliçe II. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından Charles’ı Kral ilan kişi de olmuştu. Penny Mordaunt, böylece İngiltere’nin yeni hükümdarını ilan eden ilk kadın olmayı da başarmıştı.
İngiltere'nin tarihi taç töreni için binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda kuyruklar oluşturdu.
70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda toplandı.
Kral Charles'ın Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme törenine katılacak olan davetliler kiliseye geldi.
İngiltere tarihinde ikinci kez televizyonda canlı olarak verilen törene katılan konuklar, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki yerlerini aldı.
Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetildi.
İngiltere'nin 40. hükümdarı olan Kral Charles, yasal bir gereklilik olarak yemin etti.
Annesi Kraliçe Elizabeth'in daha önce giydiği tacı takan Kral Charles, bu sayede resmen İngiltere hükümdarı oldu.
Kral, 13. yüzyıldan beri İngiltere krallarının taç giyme törenlerinde kullanılan St. Edward tacını giydi.
Konsort Kraliçe Camilla, taç giyme töreninde taç takarak resmen Kraliçe unvanının sahibi oldu.
Prens William'ın babası Kral Charles'ı yanağından öptüğü anlar böyle görüntülendi.
Törenin ardından, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'yı Westminster Abbey Kilisesi'ne getiren "The Diamond Jubilee State Coach" adlı atlı araba, çifti Buckingham Sarayı'na tekrar götürdü.
Yalnızca krailyet üyelerinin kullanabildiği atlı araba, en az 260 yaşında. Araba, 1831 yılından beri tüm taç giyme törenlerinde kullanılıyor.
Kilisedeki törenin ardından yaklaşık 4 bin askeri personel, Buckingham Sarayı'nın bahçesinde bir araya geldi ve ulusal marşı okudu.
Durmayan yağmura rağmen, balkonda bir araya gelen kraliyet üyelerini izlemek için binlerce kişi Buckingham Sarayı'nın çevresinde toplandı.
Törenin ardından tüm gözler Buckingham Sarayı'nın balkonuna çevrildi.
Kral ve Kraliçe, geleneksel balkon buluşmasında bir araya geldi.
Kraliyet ailesi son olarak geçtiğimiz yıl Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamaları kapsamında balkona çıkmıştı.
Geçtiğimiz haziran ayında balkonda görüntülenen kraliyet ailesi, taç giyme töreninin ardından geleneksel balkon pozunu verdi.
Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gösterisini izleyen aile üyeleri arasında Prens William, Prenses Kate ve çocukları Prens George, Prens Charlotte ve Prens Louis yer aldı.
Kral'ın küçük oğlu Prens Harry, törene katılmasına rağmen balkon buluşmasında yer almadı.
Galler Prensesi Kate, çocukları Prenses Charlotte ve Prens Louis ile tören esnasında yan yana oturdu. Kraliyet korosu Handel'in eserleri başta olmak üzere birçok şarkıyı seslendirdi.
Tarihi kilisede tören öncesi Sir John Eliot yönetiminde müzikal performans sergilendi.
Kral Charles'ın 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar olacağı törene dini liderler katıldı.
Buckingham Sarayı'ndan yola çıkan "The Diamond Jubilee State Coach" adlı atlı kraliyet arabası tören öncesinde Westminster Abbey Kilisesi'ne geldi.
Kral Charles ve Camilla'yı kiliseye götüren at arabasının Kraliçe Elizabeth'in 2012 yılındaki 80. doğum gününde kullanılması planlanıyordu ancak restorasyonu yetişmediği için kullanılamadı.
"The Diamond Jubilee State Coach" adlı atlı kraliyet arabasında Kral'a eşlik eden Konsort Kraliçe, taç giyme törenini bekleyen meraklı kalabalığa el sallarken görüntülendi.
Törende taç takıp takmayacağı merak edilen Galler Prensesi Kate, Westminster Abbey'de böyle görüntülendi.
Tahtın varisi Prens William ile Prenses Kate
Galler Prensesi, törende Alexander McQueen imzası taşıyan bir görünüm tercih etti.
Prenses, daha önce Prenses Diana'ya ait olan inci ve elmas işlemeli küpeleri taktı.
Kraliyet ailesinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Prens Harry, babasının taç giyme törenine yalnız katıldı.
Prens William ve Prens Kate'in çocukları Prens Louis ve Prenses Charlotte törende kardeşini yalnız bırakmadı.
Geçtiğimiz günlerde 8 yaşına giren ve İngiltere tahtının üçüncü varisi Prenses Charlotte da törende taç taktı.
Küçük Prensesi annesi gibi Alexander McQueen imzalı bir elbise giydi. Prenses, annesininkine oldukça benzeyen Jess Collett x Alexander McQueen yapımı bir taç taktı.
Prens William'ın oğlu, Kral Charles'ın torunu Prens George, resmi üniforma ile taç giyme töreninde yer aldı.
9 yaşındaki Prens George, taç giyme töreni sırasında tamamı erkeklerden oluşan "Pages of Honour" görevi üstlenen sekiz kişilik ekibe dahil oldu.
Kral Charles'ın kız kardeşi ve Kraliçe Elizabeth'in ikinci çocuğu Prenses Anne
Adı cinsel taciz suçlamalarına karışan Kral'ın kardeşi Prens Andrew ve Prenses Eugene, törene aynı araçta katıldı.
ABD Başkanı Joe Biden ise taç giyme törenine katılamadı ancak ülkesi adına eşi Jill Biden törende hazır bulundu.
ABD'li şarkıcı Katy Perry de taç giyme törenine katıldı.
Şarkıcı yarın düzenlenecek konserde sahne alacak.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska törene katıldı.
Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde
Monoka Prensi II. Albert ve Prenses Charlene
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson
Törene katılacağını daha önce duyuran Avusturalyalı şarkıcı Nick Cave kilisede hazır bulundu.
İngiliz oyuncu Emma Thompson, taç giyme törenine katılan isimler arasında yer aldı.
Taç giyme töreninde görev alan bir asker tören esnasında bayıldı.
4 binden fazla askerin görevli olduğu törende bayılan askere acil tıbbi yardım yapıldı.
Yağmurlu havanın hakim olduğu taç töreni gününde, bayılan bir başka asker ise böyle görüntülendi.
İngiltere'nin tarihi gününde binlerce insan Westminster Abbey Kilisesi ve Buckingham Sarayı çevresinde beklerken askerler de uzun süre görev yaptı.
Askerlerin yorgunluktan bayılmış olabileceği belirtildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar Meydanında bir araya gelen monarşi karşıtı gruplar, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni dolayısıyla gösteri düzenledi.
Monarşi karşıtları ile yandaşları arasında polis güvenlik önlemi aldı.
İngiliz bayraklarıyla donatılan Londra sokaklarında sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Taç giyme törenine tanıklık etmek için Wesminster Abbey Kilisesi'nin çevresinde toplanan kalabalık yağmura aldırış etmedi.
Kraliçe Charles ve Konsort Kraliçe Camilla'nın sabahın erken saatlerinde taç giyme töreni öncesi Buckingham Sarayı'na varma anları.
İşte Kral Charles'ın taç giyme töreninden yansıyanlar...