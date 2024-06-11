Kral Charles'ın tartışma yaratan yeni portresine saldırı
Kanserle mücadele eden Kral Charles'ın resmi yağlı boya portresi, aktivistlerin hedefi oldu. Hayvan hakları aktivistleri, Kral'ın portresini tahrip etti.
İngiltere Kralı Charles'ın tahta çıktıktan sonraki ilk resmi portresinde kırmızı renklerin hakimiyeti tartışma yaratmıştı. Kral Charles'ın yeni portresi, hayvan hakları aktivistlerinin hedefi oldu.
Hayvan hakları aktivistleri, Kral'ın Londra'daki Philip Mould galerisinde sergilenen resmi portresini tahrip etti.