Kral Charles'ın tartışma yaratan yeni portresine saldırı

PORTRE NEDEN BU KADAR KIRMIZI?

Öte yandan portreye "Bana kraliyetin alevler içinde kalacağı ya da kralın cehennemde yanacağı mesajı verdi", "Kan banyosu yapıyor gibi görünüyor" gibi yorumlar yapıldı.

Jonathan Yeo, eseriyle ilgili Sunday Times'a konuştu.

"Bir resim üzerinde ne yaparsanız yapın, anlattığınız hikayenin ne kadar açık olduğunu düşünürseniz düşünün, birileri ondan başka bir anlam çıkaracaktır" diyen Yeoh, portrede neden bu kadar çok kırmızı kullanmayı seçtiğinden de bahsetti.

"KIRMIZININ DİKKAT DAĞITACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Kral'ın parlak renkli üniformasını tonlamak istediğini ve sadece üniformanın kırmızı kalması yerine tüm tabloyu kıpkırmızı yapmayı tercih ettiğini belirten sanatçı, "Kırmızının gerçekten dikkat dağıtacağını düşündüm" ifadelerini kullandı.