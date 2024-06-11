Kral Charles'ın tartışma yaratan yeni portresine saldırı

Kanserle mücadele eden Kral Charles'ın resmi yağlı boya portresi, aktivistlerin hedefi oldu. Hayvan hakları aktivistleri, Kral'ın portresini tahrip etti.

Kral Charles'ın tartışma yaratan yeni portresine saldırı - 1

İngiltere Kralı Charles'ın tahta çıktıktan sonraki ilk resmi portresinde kırmızı renklerin hakimiyeti tartışma yaratmıştı. Kral Charles'ın yeni portresi, hayvan hakları aktivistlerinin hedefi oldu.

Hayvan hakları aktivistleri, Kral'ın Londra'daki Philip Mould galerisinde sergilenen resmi portresini tahrip etti.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles'ın tartışma yaratan yeni portresine saldırı - 2

İki Animal Rising protestocusu, tablonun üstüne "Wallace ve Gromit" isimli çizgi filmin ana karakterlerinin yer aldığı posterler yapıştırdı.

Aktivistler, eserin üzerine bir de konuşma balonu yaptı. Konuşma balonunda, "Gromit, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) çiftliklerinde hayvanlara yapılan zulme bak." yazıldı.

Aktivistlerden biri Daniel Juniper şunları söyledi:

"Kral Charles, Wallace ve Gromit'in  büyük bir hayranı olduğu için onun dikkatini RSPCA Garantili çiftliklerde yaşanan korkunç olaylara çekmenin daha iyi bir yolunu düşünemezdik"

Kral Charles'ın tartışma yaratan yeni portresine saldırı - 3

Animal Rising isimli hayvan hakları örgütü aktivistleri, Kral Charles'ı organizyonlarını desteklemeye davet etti.

RSPCA çiftliklerindeki usülsüzlüklere işaret edilen açıklamada, "Charles, çiftliklerdeki hayvanlara karşı zulme duyduğu hassasiyeti açıkça dile getirdi. Şimdi, RSPCA'nın Garanti Planını kaldırma ve hayvan çiftlikleriyle ilgili gerçekleri açıklama çağrısında bulunmasının tam zamanı." ifadeleri yer aldı.

Kral Charles'ın tartışma yaratan yeni portresine saldırı - 4

PORTRE NEDEN BU KADAR KIRMIZI?

Öte yandan  portreye "Bana kraliyetin alevler içinde kalacağı ya da kralın cehennemde yanacağı mesajı verdi", "Kan banyosu yapıyor gibi görünüyor" gibi yorumlar yapıldı.

Jonathan Yeo, eseriyle ilgili Sunday Times'a konuştu.

"Bir resim üzerinde ne yaparsanız yapın, anlattığınız hikayenin ne kadar açık olduğunu düşünürseniz düşünün, birileri ondan başka bir anlam çıkaracaktır" diyen Yeoh, portrede neden bu kadar çok kırmızı kullanmayı seçtiğinden de bahsetti.

"KIRMIZININ DİKKAT DAĞITACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Kral'ın parlak renkli üniformasını tonlamak istediğini ve sadece üniformanın kırmızı kalması yerine tüm tabloyu kıpkırmızı yapmayı tercih ettiğini belirten sanatçı, "Kırmızının gerçekten dikkat dağıtacağını düşündüm" ifadelerini kullandı.

Kral Charles'ın tartışma yaratan yeni portresine saldırı - 5

MADALYALARI ÇİZERKEN ZORLANMIŞ

Yeo, sözlerine "Bunun psikolojik bir arka planı da olabilir. Çünkü bu resmi yaparken Mart 2023'te kalp krizi geçirdim. Ama kesinlikle bunların hiçbirinin bilincinde değildim. Sadece bu rengi beğendim" diye devam etti.

Kral'ın madalyalarını ve üniformasını çizerken zorlandığını açıklayan Yeo,  "Muhtemelen madalyalar üzerinde yüzden daha uzun zaman harcadım çünkü başladığımda yüzü nasıl yapmak istediğimi biliyordum. Madalyaları resmettikçe ilk gördüğünüz şey o oluyordu çünkü çok parlaklardı. Bununla ilgili olmasını istemedim ama orada bir yerde olmaları gerekiyordu. Onları ekliyordum sonra çok fazla geliyordu ve siliyordum. Bu bir ekleme çıkarma süreciydi" dedi.

Kral Charles'ın tartışma yaratan yeni portresine saldırı - 6

Portre, 16 Mayıs'tan 14 Haziran'a kadar Londra'daki Philip Mould Gallery'de bir ay boyunca halkın ziyaretine açık olacak.

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