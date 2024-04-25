Kral Charles'tan Prenses Kate'e yeni ünvan
Buckingham Sarayı, kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton, Kraliçe Camilla ve Prens William'a yeni ünvanlar verildiğini açıkladı.
Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.
Kraliyet ailesinin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bu dönemde, Buckingham Sarayı, Prenses Kate Middleton, Kraliçe Camilla ve Prens William'a yeni ünvanlar verildiğini açıkladı.