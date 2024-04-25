Kral Charles'tan Prenses Kate'e yeni ünvan

Buckingham Sarayı, kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton, Kraliçe Camilla ve Prens William'a yeni ünvanlar verildiğini açıkladı.

Kral Charles'tan Prenses Kate'e yeni ünvan - 1

Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

Kraliyet ailesinin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bu dönemde, Buckingham Sarayı, Prenses Kate Middleton, Kraliçe Camilla ve Prens William'a yeni ünvanlar verildiğini açıkladı.

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Kral Charles'tan Prenses Kate'e yeni ünvan - 2

Galler Prensesi "Onursal Liyakat Nişanı'nın Kraliyet Mensubu" (Companion of Honour) olarak atandı.

Kral Charles, Prenses Kate'e bu onuru “kendisine duyulan saygıyı” takdir etmek için verdiğini dile getirdi.

Bu ünvana sahip isimler arasında J.K. Rowling, Paul McCartney ve Elton John yer alıyor.

Kral Charles'tan Prenses Kate'e yeni ünvan - 3

Prens William'a "En Saygıdeğer Bath Nişanı'nın Büyük Lideri" (Great Master of the Order of the Bath) ünvanı verildi.

Kral Charles'tan Prenses Kate'e yeni ünvan - 4

Kraliçe Camilla ise "Britanya İmparatorluğu'nun En Mükemmel Nişanı'nın Büyük Lideri ve Büyük Haç Şövalyesi" (Grand Master of the Order of the British Empire) oldu.

Kral Charles'tan Prenses Kate'e yeni ünvan - 5

PRENS LOUIS'DEN YENİ KARE

Öte yandan, İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın beşinci sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis 6 yaşına bastı.

Genelde doğum günü karelerini gece yarısı paylaşan çift, bu yıl geleneği bozarak öğleden sonra küçük oğullarının bir fotoğrafını paylaştı. Daily Mail'in haberine göre, ailenin "benzeri görülmemiş" bir dönemden geçmesi nedeniyle fotoğrafın normalden geç paylaşıldığı düşünülüyor.

Fotoğraf, Adelaide Cottage arazisinde, sık sık çocuklarının doğum günü portrelerini çeken annesi Galler Prensesi tarafından çekildi.

Kral Charles'tan Prenses Kate'e yeni ünvan - 6

Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Kensington Sarayı, çarşamba günü Windsor'da çekilen video mesajı paylaştı. Videoda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberi aldıktan sonra inanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini belirtti.

Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" dedi.

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