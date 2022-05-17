Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebekleri 3 saniyede tükendi

Haberler | 17.05.2022 - 11:21 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 11:24

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için sınırlı sayıda üretilen Barbie bebekler 3 saniyede tükendi. Bebekler 94,99 sterline (yaklaşık 1800 TL) alıcı buldu. Tükenen bebeklerin karaborsaya düşerek fiyatı 20 bin liraya kadar çıktı.

Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebekleri 3 saniyede tükendi - 1

Barbie'nin ’in tahttaki 70. yılına özel piyasaya sürdüğü sınırlı sayıdaki bebekler satışa çıktıktan üç saniye sonra tükendi.

Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebekleri 3 saniyede tükendi - 2

Fiyatı 94,99 sterlin (yaklaşık 1800 TL) olarak belirlenen hatıra bebeği, şimdi ise online sitelerde karaborsada 1000 sterline (yaklaşık 20 bin TL) varan fiyatlarla satılıyor.

Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebekleri 3 saniyede tükendi - 3

Geçtiğimiz nisan ayında tanıtılan Barbie bebeğin kutusunda da Buckingham Sarayı’ndan ilham alarak tasarlanan taht görüntüsü bulunuyor.

Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebekleri 3 saniyede tükendi - 4

Barbie formundaki Majesteleri, pembe ve mavi kurdeleler taşıyan kuşaklı beyaz bir elbise giyiyor ve Kraliyet Ailesi Nişanları'ndan esinlenen minyatür madalyonlar takıyor.

Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebekleri 3 saniyede tükendi - 5

Kraliçe bebeğin üzerinde taşıdığı pembe ve mavi kurdeleler üzerinde de Elizabeth’in babası Kral VI. George ve büyükbabası V. George’un portreleri yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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