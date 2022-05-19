Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton

Haberler - ntv.com.tr | 19.05.2022 - 14:48

Her yıl Buckingham Sarayı'nda düzenlenen geleneksel "Kraliçe'nin Bahçe Partisi"nde bu yıl Kraliçe Elizabeth yoktu. Onun yerine Kate Middleton binlerce davetliyi sarayın bahçesinde ağırladı.

Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 1

İngiltere’nin başkenti Londra’da dün Kraliçe’nin Bahçe Partisi vardı. Bu, ’in tahta çıkmasının 70. yılı olan "Platin Jübile" etkinlikleri kapsamındaki ilk bahçe davetiydi. 

Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 2

Her yıl Kraliçe’nin bizzat kendisinin ev sahipliği yaptığı partide bu yıl 96 yaşındaki Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle diğer kraliyet üyeleri hazır bulundu. Buckingham Sarayı, geçtiğimiz haftalarda Kraliçe 2. Elizabeth'in her yaz düzenlediği bahçe davetlerine bu yaz "hareket etmekte zorlandığı için" katılamayacağını bildirmişti.

Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 3

Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübilesi’ne haftalar kala Buckingham Sarayı’nda düzenlenen partiye Prens Edward ev sahipliği yaptı.

Geleneksel Bahçe Partisi’nde Edward’a Cambridge Düşesi , Wessex Kontesi Sophie, Kraliçe’nin kuzeni Prenses Alexandra eşlik etti.

Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 4

Sarayın bahçesinde düzenlenen partide binlerce ziyaretçi bir araya geldi.

Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 5

Partinin en gözde ismi Middleton, Emilia Wickstead imzalı elbise ve Emmy London marka ayakkabılarını Jane Taylor şapka ve Josef çanta ile tamamlamıştı.

Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 6

Düşes’in Kiki McDonough imzalı küpeleri de dikkat çekti.

Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 7

Sophie de Erdem imzalı elbise, Jane Taylor şapka, Prada ayakkabı ve Sophie Habsburg çanta ile partiye katıldı.

Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 8

Kate Middleton partideyken, eşi Prens William da Stafford’daki Ulusal Anıt Arboretumu'ndaki Submariner Anıtı'nın açılışındaydı. Anıt, Birleşik Krallık'ta Denizaltı Hizmeti’nde hayatını kaybedenlerin anısına yapıldı.

Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 9

İşte Kraliçe’nin Bahçe Partisi’nden yansıyanlar...

Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 10
Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 11
Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 12
Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 13
Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 14
Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 15
Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 16
Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton - 17

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