Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton

Her yıl Kraliçe’nin bizzat kendisinin ev sahipliği yaptığı partide bu yıl 96 yaşındaki Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle diğer kraliyet üyeleri hazır bulundu. Buckingham Sarayı, geçtiğimiz haftalarda Kraliçe 2. Elizabeth'in her yaz düzenlediği bahçe davetlerine bu yaz "hareket etmekte zorlandığı için" katılamayacağını bildirmişti.