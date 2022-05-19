Kraliçe'nin Bahçe Partisi'nde ev sahibi Kate Middleton

Haberler - ntv.com.tr | 19.05.2022 - 14:48
İngiltere’nin başkenti Londra’da dün Kraliçe’nin Bahçe Partisi vardı. Bu, Kraliçe Elizabeth’in tahta çıkmasının 70. yılı olan "Platin Jübile" etkinlikleri kapsamındaki ilk bahçe davetiydi.
Her yıl Kraliçe’nin bizzat kendisinin ev sahipliği yaptığı partide bu yıl 96 yaşındaki Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle diğer kraliyet üyeleri hazır bulundu. Buckingham Sarayı, geçtiğimiz haftalarda Kraliçe 2. Elizabeth'in her yaz düzenlediği bahçe davetlerine bu yaz "hareket etmekte zorlandığı için" katılamayacağını bildirmişti.
Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübilesi’ne haftalar kala Buckingham Sarayı’nda düzenlenen partiye Prens Edward ev sahipliği yaptı.
Geleneksel Bahçe Partisi’nde Edward’a Cambridge Düşesi Kate Middleton, Wessex Kontesi Sophie, Kraliçe’nin kuzeni Prenses Alexandra eşlik etti.
Sarayın bahçesinde düzenlenen partide binlerce ziyaretçi bir araya geldi.
Partinin en gözde ismi Middleton, Emilia Wickstead imzalı elbise ve Emmy London marka ayakkabılarını Jane Taylor şapka ve Josef çanta ile tamamlamıştı.
Düşes’in Kiki McDonough imzalı küpeleri de dikkat çekti.
Sophie de Erdem imzalı elbise, Jane Taylor şapka, Prada ayakkabı ve Sophie Habsburg çanta ile partiye katıldı.
Kate Middleton partideyken, eşi Prens William da Stafford’daki Ulusal Anıt Arboretumu'ndaki Submariner Anıtı'nın açılışındaydı. Anıt, Birleşik Krallık'ta Denizaltı Hizmeti’nde hayatını kaybedenlerin anısına yapıldı.
İşte Kraliçe’nin Bahçe Partisi’nden yansıyanlar...