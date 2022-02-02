Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var

İngiltere'de tahtın ikici sıradaki varisi olan Prens William eşi Kate Middleton, Kensigton Palace'ta ev işlerine yardımcı aradığını duyurdu. Yayınlanan ilanda ise tek bir katı kural dikkat çekti. Bununla birlikte, Kraliyet Ailesi için işe alım yapan bir uzman, adayları mülakatlarda bekleyen ilginç sinek detayını anlattı.

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 11:19 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 11:29

Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var - 1

The Mirror gazetesinin haberine göre Cambridge Düşesi , ailesi ile birlikte çalışanlar için tek bir katı kurala sahip. 

Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var - 2

40 yaşındaki prensesin, ayrıca eşi Prens William ve çocukları George, Charlotte ve Lois ile birlikte yaşadığı evin sorunsuz bir şekilde idare edilmesi için personel işe alımlarından son derece yüksek standartlara sahip olduğu belirtildi.

Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var - 3

Royal Household'un resmi web sitesinde geçtiğimiz günlerde  yayımlanan bir iş ilanı; kraliyet çiftinin ev işlerini yapmak ve "destekleyici bir ekibe katılmak" için "heyecan verici bir fırsat" olarak tanımlandı. Yayınlanan ilanda şunlar denildi:

Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var - 4

"KENDİ KENDİNE YETEN BİRİ OLMALISINIZ"

"İşbirliği içinde çalışmaktan zevk alan ve kendi kendine yeten biri olmanız gerekiyor. Yeni zorluklar ortaya çıktıkça üstlenmek ve kendi bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için istekli olmalısınız.”

Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var - 5

DEDİKODUYA SIFIR TOLERANS

Ancak çift ilana başvuranların "gizliliği koruma ve takdir yetkisini kullanma" konusunda iyi olmaları gerektiğini belirttiği için dedikoduya sıfır tolerans var. Özellikle Middleton'un bu konuda çok hassas olduğu beirtildi. 

Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var - 6

İŞE ALIMLARDA SİNEK DETAYI

Bununla birlikte, Kraliyet Ailesi’nin saraylarında işe alımdan sorumlu yönetici Tracey Waterman'a göre adayları gizli bir meydan okuma belirliyor. Waterman, adayın onu nasıl bertaraf ettiklerini görmek için  iş görüşmesi esnasında odanın herhangi bir yerine ölü bir sinek yerleştirildiğini söyledi. 

Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var - 7

Channel 5'in Sandringham: The Royals at Christmas adlı belgesel’de konuşan Waterman, "Beş yıldızlı bir oteldeki kahya ile kraliyet sarayındaki bir hizmetçi arasındaki fark, ayrıntılara gösterilen özendir" dedi.

Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var - 8

Waterman, bir adayın ayrıntılara fark edebilen  bir gözü olup olmadığını anlamak için yapmayı sevdiği testlerden birinin şömineye ya da halıya ölü bir sinek yerleştirmek olduğunu kaydetti. 

Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var - 9

Waterman, "Ölü sinek yerleştirildikten sonra adayı odaya getiriyorum. Onları oldukça yavaş bir şekilde odaya götürüyorum, sadece odaya bakmaları için bir şans veriyorum, odanın içinde ne olduğuna biraz göz atıyorlar” dedi.

Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var - 10

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