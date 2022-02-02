Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 11:19 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 11:29
The Mirror gazetesinin haberine göre Cambridge Düşesi Kate Middleton, ailesi ile birlikte çalışanlar için tek bir katı kurala sahip.
40 yaşındaki prensesin, ayrıca eşi Prens William ve çocukları George, Charlotte ve Lois ile birlikte yaşadığı evin sorunsuz bir şekilde idare edilmesi için personel işe alımlarından son derece yüksek standartlara sahip olduğu belirtildi.
Royal Household'un resmi web sitesinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir iş ilanı; kraliyet çiftinin ev işlerini yapmak ve "destekleyici bir ekibe katılmak" için "heyecan verici bir fırsat" olarak tanımlandı. Yayınlanan ilanda şunlar denildi:
"İşbirliği içinde çalışmaktan zevk alan ve kendi kendine yeten biri olmanız gerekiyor. Yeni zorluklar ortaya çıktıkça üstlenmek ve kendi bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için istekli olmalısınız.”
Ancak çift ilana başvuranların "gizliliği koruma ve takdir yetkisini kullanma" konusunda iyi olmaları gerektiğini belirttiği için dedikoduya sıfır tolerans var. Özellikle Middleton'un bu konuda çok hassas olduğu beirtildi.
Bununla birlikte, Kraliyet Ailesi’nin saraylarında işe alımdan sorumlu yönetici Tracey Waterman'a göre adayları gizli bir meydan okuma belirliyor. Waterman, adayın onu nasıl bertaraf ettiklerini görmek için iş görüşmesi esnasında odanın herhangi bir yerine ölü bir sinek yerleştirildiğini söyledi.
Channel 5'in Sandringham: The Royals at Christmas adlı belgesel’de konuşan Waterman, "Beş yıldızlı bir oteldeki kahya ile kraliyet sarayındaki bir hizmetçi arasındaki fark, ayrıntılara gösterilen özendir" dedi.
Waterman, bir adayın ayrıntılara fark edebilen bir gözü olup olmadığını anlamak için yapmayı sevdiği testlerden birinin şömineye ya da halıya ölü bir sinek yerleştirmek olduğunu kaydetti.
Waterman, "Ölü sinek yerleştirildikten sonra adayı odaya getiriyorum. Onları oldukça yavaş bir şekilde odaya götürüyorum, sadece odaya bakmaları için bir şans veriyorum, odanın içinde ne olduğuna biraz göz atıyorlar” dedi.