Kate Middleton ev işlerine yardımcı arıyor: Cambridge Düşesi'nin tek bir kuralı var

İŞE ALIMLARDA SİNEK DETAYI

Bununla birlikte, Kraliyet Ailesi’nin saraylarında işe alımdan sorumlu yönetici Tracey Waterman'a göre adayları gizli bir meydan okuma belirliyor. Waterman, adayın onu nasıl bertaraf ettiklerini görmek için iş görüşmesi esnasında odanın herhangi bir yerine ölü bir sinek yerleştirildiğini söyledi.