Kraliyet ailesini anlatan kitap yayımlanmadan olay yarattı: Prenses Diana kurban değildi

Haberler - NTV Haber | 06.04.2022 - 19:39
Galler Prensesi hakkında 2007 yılında yazdığı biyografi ile çok satanlar listesinde zirveye çıkan İngiliz gazeteci Tina Brown, "Prenses Diana herkesin sandığı gibi "kurban" değildi" iddiasında bulundu.
İngiliz yazar, Kraliyet Ailesi ile ilgili kaleme aldığı son kitabı daha piyasaya çıkmadan büyük tartışmaya sebep oldu. Brown, Prenses Diana için kullanılan "kandırılmış, masum çocuk" ifadelerinin haksız ve yaralayıcı olduğunu öne sürdü.
Yazar, Diana'nın BBC'den Martin Bashir'e verdiği ve Prens Charles'ın kendini aldattığını açıkladığı röportaj konusunda hiçbir pişmanlığı olmadığını iddia etti.
Prenses Diana'nın, kraliyet ailesini sarsan bu röportajı vermesi için kandırıldığı ortaya çıkmıştı. Röportajın sahte belgelerle ayarlandığı iddiaları resmi bir raporla tesçillenirken, BBC ve 27 yıl önce röportajı yapan gazeteci Martin Bashir suçlu bulunmuştu.
Brown ise, Diana'nın röportajdaki sözlerini özellikle seçtiğini, amacınınsa eşi Prens Charles'dan ayrılığı konusunda kendisini "mağdur göstermek" olduğunu iddia ediyor.
Prens Charles'ın, Diana ile evliyken şimdiki eşi Camilla Parker-Bowles'la da ilişki vardı.
Prenses Diana ses getiren röportajda Prens Charles'ın, Camilla Parker-Bowles ile ilişki sürdürmesinin kendisine olan inancını ve güvenini sarstığını söylemişti.