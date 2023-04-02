LeBron James mavi tik için Twitter'a rest çekti

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu, bir süre önce Twitter Blue aboneliğiyle mavi onay işareti alınmasına karar vermişti. Ayrıca eski mavi tiklerin 1 Nisan itibarıyla kaldırılacağı duyurulmuştu.

Mavi tiki önceden almış kişilerin hesabında "Bu, eski bir onaylanmış hesap. Dikkate değer olabilir veya olmayabilir" ifadesi kullanılıyor.