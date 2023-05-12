Leonardo DiCaprio ile çalışan Jennifer Lawrence: Hayatımın en sinir bozucu günüydü

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, kariyerine uzun bir süre ara verdikten sonra beyazperdeye geri döndü. Evlenen ve çocuk sahibi olan oyuncu, yeni filmleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Adam McKay'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Don't Look Up" (2021) filmi hakkında konuşan yıldız, rol arkadaşlarını şikayet etti.
Leonardo DiCaprio ve Timothée Chalamet ile birlikte çalışan oyuncu, ikiliyle "hayatının en sinir bozucu gününü" geçirdiğini söyledi.
"The Late Show with Stephen Colbert"e katılan Lawrence, filmdeki bir sahne için üçünün de arabada olduğunu söyledi.
Oyuncu, "O gün beni deli ettiler. Ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu. Oscar'lı oyuncu sözlerine "Timothée evden çıkacağı için çok heyecanlıydı, sanırım bu onun ilk sahnesiydi. Ve Leo arabada çalan şarkıyı seçmişti. Bilmiyorum. Sadece o gün kesinlikle bir sefalet içinde olduğumu hatırlıyorum. Cehennemdi" diyerek devam etti.
Jonah Hill ile çalışmanın da ayrıca çok zor olduğunu belirten oyuncu, gülmekten sahneleri çekemediklerini söyledi.
Yıldız kadrolu "Don't Look Up" dünyaya yaklaşan ve tüm insanları riske atan dev bir meteorun hikâyesini konu alıyor.
Öte yandan, Jennifer Lawrence kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde kendini 'eşya' gibi hissettiğini dile getirmişti. 2012 yılında kitaptan uyarlanan Açlık Oyunları serisinde rol alan oyuncu, Katniss Everdeen rolüyle büyük bir başarı yakalamıştı. 2013'te Bradley Cooper ile başrolleri paylaştığı Umut Işığım'la (Silver Linings Playbook) En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan yıldız, o dönemle ilgili duygularını paylaştı.
32 yaşındaki yıldız, “Sanırım kontrol hissini kaybettim. Açlık Oyunları'nın gösterime girdiği ve Oscar kazandığım dönem arasında kendimi bir eşya gibi hissettim. Verdiğim her karar, büyük bir grubun kararıymış gibi geliyordu” ifadelerini kullandı.
Lawrence, "Şimdi dönüp baktığımda o yılları tam olarak anımsayamıyorum çünkü resmen kontrolümü kaybetmiştim" yorumunu yaptı.
Suzanne Collins'in romanlarından uyarlanan Açlık Oyunları serisi 4 filmden oluşuyordu. Oyuncu, distopik bir dünyada geçen Capitol'de devrim lideri rolünü üstlenen Katniss Everdeen'i canlandırıyordu.