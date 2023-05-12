Leonardo DiCaprio ile çalışan Jennifer Lawrence: Hayatımın en sinir bozucu günüydü

"The Late Show with Stephen Colbert"e katılan Lawrence, filmdeki bir sahne için üçünün de arabada olduğunu söyledi.

Oyuncu, "O gün beni deli ettiler. Ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu. Oscar'lı oyuncu sözlerine "Timothée evden çıkacağı için çok heyecanlıydı, sanırım bu onun ilk sahnesiydi. Ve Leo arabada çalan şarkıyı seçmişti. Bilmiyorum. Sadece o gün kesinlikle bir sefalet içinde olduğumu hatırlıyorum. Cehennemdi" diyerek devam etti.