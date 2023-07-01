Leonardo DiCaprio ve Jeff Bezos çevre için güçlerini birleştirdi
Çevre hareketlerine verdiği milyonlarca dolarlık destekle adından söz ettiren Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio, bu defa ünlü milyarder Jeff Bezos ile bir araya geldi ve 200 milyon dolarlık çevre yatırımı yaptı.
Çevre hareketine verdiği destekle tanınan Leonardo DiCaprio, bu defa ünlü milyarder Jeff Bezos ile güçlerini birleştirdi.
Leonardo DiCaprio ve Jeff Bezos artık "Gezegenimizi Koruma" hareketinin birer parçası.
Oscar ödüllü aktör DiCaprio ile Amazon'un kurucusu Bezos, "Brezilya'nın korunan alanlarının ve yerli bölgelerinin genişletilmesini ve yönetimini destekleyecek" mücadeleye 200 milyon dolar verdi.