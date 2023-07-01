Leonardo DiCaprio ve Jeff Bezos çevre için güçlerini birleştirdi

Variety'nin haberine göre yatırılan para, Brezilya'ya yardım etmek ve Amazon'daki ormansızlaşmaya karşı mücadeleye yardımcı olmak için kullanılacak.

DiCaprio'nun kar amacı gütmeyen kuruluşu Re:wild ve Bezos'un Bezos Earth Fund kuruluşuna ek olarak, yeni kuruluş ayrıca Brezilya Çevre Bakanı, Yerli Halklar Bakanı ve dokuz Amazon eyaletiyle birlikte çalışıyor.