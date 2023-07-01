Leonardo DiCaprio ve Jeff Bezos çevre için güçlerini birleştirdi

Çevre hareketlerine verdiği milyonlarca dolarlık destekle adından söz ettiren Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio, bu defa ünlü milyarder Jeff Bezos ile bir araya geldi ve 200 milyon dolarlık çevre yatırımı yaptı.

Leonardo DiCaprio ve Jeff Bezos çevre için güçlerini birleştirdi - 1

Çevre hareketine verdiği destekle tanınan Leonardo DiCaprio, bu defa ünlü milyarder Jeff Bezos ile güçlerini birleştirdi.

Leonardo DiCaprio ve Jeff Bezos artık "Gezegenimizi Koruma" hareketinin birer parçası.

Oscar ödüllü aktör DiCaprio ile Amazon'un kurucusu Bezos, "Brezilya'nın korunan alanlarının ve yerli bölgelerinin genişletilmesini ve yönetimini destekleyecek" mücadeleye 200 milyon dolar verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Leonardo DiCaprio ve Jeff Bezos çevre için güçlerini birleştirdi - 2

Variety'nin haberine göre yatırılan para, Brezilya'ya yardım etmek ve Amazon'daki ormansızlaşmaya karşı mücadeleye yardımcı olmak için kullanılacak.

DiCaprio'nun kar amacı gütmeyen kuruluşu Re:wild ve Bezos'un Bezos Earth Fund kuruluşuna ek olarak, yeni kuruluş ayrıca Brezilya Çevre Bakanı, Yerli Halklar Bakanı ve dokuz Amazon eyaletiyle birlikte çalışıyor.

Leonardo DiCaprio ve Jeff Bezos çevre için güçlerini birleştirdi - 3

DiCaprio, yaptığı açıklamada, "Brezilya'nın gezegendeki vahşi yaşam için en önemli yerlerden biri olan Amazon'u korumaya yönelik iddialı hedeflerinden ilham alıyoruz ve Gezegenimizi Koruma mücadelesi aracılığıyla bu çabaları destekleyebildiğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.

Leonardo DiCaprio ve Jeff Bezos çevre için güçlerini birleştirdi - 4

DiCaprio ve Bezos'un katıldığı Gezegenimizi Koruma hareketinin amacı, sıfır ormansızlaşma sözü vererek Amazon yağmur ormanlarının daha fazla yok edilmesini önlemek. Bu, Amazon'daki 145 milyon dönümlük kamu arazisinin korunmasını, mevcut korunan alanların yönetiminin iyileştirilmesini ve yerli toplulukların haklarının korunmasını içeriyor.

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