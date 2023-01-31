Leonardo DiCaprio yeni bir yılan türüne hayatındaki özel bir kadının adını verdi

Hollywood'un gözde oyuncusu Leonardo Dicaprio, Panama'da bulunan yeni bir yılan türüne hayatındaki en özel kadının adını verdi.

Leonardo DiCaprio yeni bir yılan türüne hayatındaki özel bir kadının adını verdi - 1

Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese ile "Killers of the Flower Moon" adlı filmde yeniden bir araya gelmeye hazırlanan usta oyuncu Leonardo DiCaprio, başarılı performanslarının yanı sıra çevreci kimliğiyle de tanınıyor.

Leonardo DiCaprio yeni bir yılan türüne hayatındaki özel bir kadının adını verdi - 2

Ünlü oyuncu, Panama ormanının yakınlarında bulunan bir yılan türüne Simon Irmelindicaprioae ismini verme onuruna sahip oldu.

Leonardo DiCaprio yeni bir yılan türüne hayatındaki özel bir kadının adını verdi - 3

Independent'ın haberine göre son derece nadir olan ve salyangoz yiyen yılan, adını aktörün annesi Irmelin Indenbirken'dan alıyor. Bu tür, Panama'ya uzanan büyük ölçüde keşfedilmemiş, sık Chocó-Darién ormanının ağaçlarında yaşıyor.

Leonardo DiCaprio yeni bir yılan türüne hayatındaki özel bir kadının adını verdi - 4

Annesini her ödül törenine mutlaka götüren oyuncu daha verdiği bir röportajda "Eğer annem olmasaydı burada olamazdım. Ayrıcalıklı bir hayat yaşamadım" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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