Leonardo DiCaprio yeni bir yılan türüne hayatındaki özel bir kadının adını verdi

Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese ile "Killers of the Flower Moon" adlı filmde yeniden bir araya gelmeye hazırlanan usta oyuncu Leonardo DiCaprio, başarılı performanslarının yanı sıra çevreci kimliğiyle de tanınıyor.
Ünlü oyuncu, Panama ormanının yakınlarında bulunan bir yılan türüne Simon Irmelindicaprioae ismini verme onuruna sahip oldu.
Independent'ın haberine göre son derece nadir olan ve salyangoz yiyen yılan, adını aktörün annesi Irmelin Indenbirken'dan alıyor. Bu tür, Panama'ya uzanan büyük ölçüde keşfedilmemiş, sık Chocó-Darién ormanının ağaçlarında yaşıyor.
Annesini her ödül törenine mutlaka götüren oyuncu daha verdiği bir röportajda "Eğer annem olmasaydı burada olamazdım. Ayrıcalıklı bir hayat yaşamadım" demişti.