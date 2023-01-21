Leyla Lydia Tuğutlu suda doğum yaptığı anları paylaştı

"EN BAŞINDAN BERİ İSTEDİĞİM NORMAL DOĞUMDU"

Oyuncu sözlerine "Anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var... En başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz... Mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler hypnobirthing ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı. Bütün kadınların aslında doğasında olan vücuduna ve bebeğine tam olarak güvenme halini kendine hatırlatmak... Bir başka konu bu süreçte bana en iyi gelecek doğum şeklini ve doktoru bulabilmekti... Tanıştığımız günden itibaren doğru kişilerle doğumda olacağımı bilmek beni çok rahatlattı" diyerek devam etti.