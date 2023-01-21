Leyla Lydia Tuğutlu suda doğum yaptığı anları paylaştı

2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu ilk bebeğini kucağına aldı. Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlenen Tuğutlu annelik sevinci yaşadı.
Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerle tanınan oyuncu, suda doğum yöntemini tercih etti.
Oğluna Evren Deniz adını veren oyuncu, doğum anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Tuğutlu paylaşımına "18 Ocak oğlumuz Evren Deniz dünyaya geldi... 2023'ün bize hediyesi... Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için... Sonra eşime desteklerinden dolayı..." dedi.
Oyuncu sözlerine "Anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var... En başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz... Mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler hypnobirthing ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı. Bütün kadınların aslında doğasında olan vücuduna ve bebeğine tam olarak güvenme halini kendine hatırlatmak... Bir başka konu bu süreçte bana en iyi gelecek doğum şeklini ve doktoru bulabilmekti... Tanıştığımız günden itibaren doğru kişilerle doğumda olacağımı bilmek beni çok rahatlattı" diyerek devam etti.
Tuğutlu, oğlunun ilk karesini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.