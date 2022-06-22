Haberler | 22.06.2022 - 10:13
Arjantinli futbolcu Lionel Messi (34) eşi Antonela Roccuzzo (34) ile birlikte Ibiza Adası açıklarında yat tatiline çıktı.
İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ve eşi Daniella Semaan çifte eşlik ediyor.
Messi'nin Mateo Messi Roccuzzo, Thiago Messi, Ciro Messi Roccuzzo isimli üç çocuğu da tatilde yer alıyor.
Messi ve Antonella Roccuzzo 2017 yılında evlenirken, Fabregas ve eşi Daniella Semaan ikilisi ise 2018'de dünyaevine girmişti.
İşte yıldız futbolcuların tatillerinden yansıyan diğer kareler...