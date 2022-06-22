Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde

Haberler | 22.06.2022 - 10:13

Dünyaca ünlü yıldız futolcu Lionel Messi ve eşi Antonella Roccuzzo ile İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ve eşi Daniella Semaan Ibiza Adası'sında tatil yapıyor.

(Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde - 1

Arjantinli futbolcu Lionel Messi (34) eşi Antonela Roccuzzo (34) ile birlikte Ibiza Adası açıklarında yat tatiline çıktı.

Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde - 2

İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ve eşi Daniella Semaan çifte eşlik ediyor.

Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde - 3

Messi'nin Mateo Messi Roccuzzo, Thiago Messi, Ciro Messi Roccuzzo isimli üç çocuğu da tatilde yer alıyor.

Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde - 4

Messi ve Antonella Roccuzzo 2017 yılında evlenirken, Fabregas ve eşi Daniella Semaan ikilisi ise 2018'de dünyaevine girmişti.

Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde - 5

İşte yıldız futbolcuların tatillerinden yansıyan diğer kareler...

Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde - 6
Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde - 7
Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde - 8
Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde - 9
Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde - 10
Lionel Messi ve Antonella Roccuzzo ile Cesc Fabregas ve Daniella Semaan tat‎ilde - 11

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