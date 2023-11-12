Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: En iyi yerimsin

HAMİLELİLİK İDDİALARINA YANIT

Son olarak "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" adlı dizide başrol oynayan Devrim Özkan, bir süredir Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile aşk yaşıyor.

Birlikteliklerini gizlemeyen zaman zaman mutluluk pozlarını paylaşan çiftin bebek beklediği iddia edilmişti. Hamilelik iddiaları sonrası X hesabından açıklama yapan Devrim Özkan, "Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.