Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: En iyi yerimsin

Oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşayan ünlü futbolcu Lucas Torreira sosyal medya hesabından sevgilisine "En iyi yerimsin, hayatımda olmanı seviyorum" dedi.

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: En iyi yerimsin - 1

HAMİLELİLİK İDDİALARINA YANIT

Son olarak "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" adlı dizide başrol oynayan Devrim Özkan, bir süredir Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile aşk yaşıyor.

Birlikteliklerini gizlemeyen zaman zaman mutluluk pozlarını paylaşan çiftin bebek beklediği iddia edilmişti. Hamilelik iddiaları sonrası X hesabından açıklama yapan Devrim Özkan, "Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: En iyi yerimsin - 2

Ünlü futbolcu, Özkan'a olan aşkını yeni paylaşımıyla duyurdu.

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: En iyi yerimsin - 3

Torreria, Özkan ile birlikte olduğu 9 kareyi takipçileriyle paylaştı.

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: En iyi yerimsin - 4

Futbolcu paylaşımına "Sen, benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım" notunu düştü.

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: En iyi yerimsin - 5

Torreira ile Özkan, aşklarını ilk kez 31 Ekim'de sosyal medya hesaplarına taşımıştı.

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: En iyi yerimsin - 6

Torreira, Devrim Özkan'a geçtiğimiz haftalarda gönderdiği çiçeğe "Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın" notunu düşmüştü.

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: En iyi yerimsin - 7
Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: En iyi yerimsin - 8
Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a ilan-ı aşk: En iyi yerimsin - 9
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