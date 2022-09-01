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Madonna evliliklerinden pişman olduğunu söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 01.09.2022 - 10:45 - Son Güncelleme : 01.09.2022 - 10:48

Sınırları zorlamasıyla bilinen popun kraliçesi Madonna verdiği bir röportajda geçmiş ilişkileriyle ilgili konuştu. İki kere evlilik yapan şarkıcı, pişman olduğunu söyledi.

Madonna evliliklerinden pişman olduğunu söyledi - 1

Pop müziğin ikonik ismi , yeni albümü Finally Enough Love için 50 soruluk bir röportaj verdi.

Madonna evliliklerinden pişman olduğunu söyledi - 2

EVLENMEKTEN PİŞMANLIK DUYUYOR

Özel hayatı ve kariyerine dair soruları cevaplandıran şarkıcıya, hayatında verdiği hangi kararlardan pişmanlık duyduğu soruldu. Şarkıcı “Evlenmek. İki kere hem de” cevabını verdi.

Madonna evliliklerinden pişman olduğunu söyledi - 3

Madonna Oscar ödüllü oyuncu ile 1985 ve 1989 yılları arasında evli kalmıştı.

Madonna evliliklerinden pişman olduğunu söyledi - 4

Şarkıcı, Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000 yılında dünya evine girmişti. Rocco (22) ve David (16) adında iki çocuk sahibi olan çift 2008 yılında boşandı.

Şarkıcı evliliğiyle ilgili "Tamamen pişman olduğum bir evlilik değildi. Tecrübem genel anlamda olumluydu. Bu evlilikten iki çocuğum oldu" demişti.

Madonna evliliklerinden pişman olduğunu söyledi - 5

64 yaşındaki ikon, ikinci evliliğinin ardından David Letterman’a verdiği bir röportajda “Tekrar evlenmektense bir trenin altında kalmayı tercih ederim” demişti.

Madonna evliliklerinden pişman olduğunu söyledi - 6

Şarkıcı ilk eşi Penn ile arkadaş kalmaya devam ettiğini sık sık dile getiriyor.

Richie ile evliliğinde ise kendini tutsak gibi hissettiğini belirten yıldız “Kendim olmama izin verilmiyordu. Sizi olduğunuz gibi kabul edecek birini bulmanız lazım” demişti.

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