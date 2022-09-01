Madonna evliliklerinden pişman olduğunu söyledi

Şarkıcı, Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000 yılında dünya evine girmişti. Rocco (22) ve David (16) adında iki çocuk sahibi olan çift 2008 yılında boşandı.

Şarkıcı evliliğiyle ilgili "Tamamen pişman olduğum bir evlilik değildi. Tecrübem genel anlamda olumluydu. Bu evlilikten iki çocuğum oldu" demişti.