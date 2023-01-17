Madonna tüm paylaşımlarını sildi

Eğlence dünyasındaki birçok ünlü İsim albüm, şarkı veya bir proje öncesi, tüm sosya medya paylaşımlarını silerek beklentiyi artırıyor.

Madonna, 1983 yılında ilk stüdyo albümü “Madonna” ile müzik dünyasına adım atmıştı. Şarkıcı, son olarak 2019 yılında “Madame X” adındaki dünya turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelmişti.