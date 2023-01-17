Madonna tüm paylaşımlarını sildi

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uzun süredir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran pop müziğin ikonik ismi Madonna, dünya turnesi öncesi sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımları sildi.

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Sınırları zorlamasıyla bilinen popun kraliçesi Madonna, son dönemde 'tuhaf' olarak algılanan sosyal medya paylaşımlarına ara verdi.

Madonna tüm paylaşımlarını sildi - 2

SEKTÖRDEKİ 40. YILINI KUTLUYOR

Bu yıl sektördeki 40. yılını kutlayan dünyaca ünlü pop yıldızı, hesabındaki tüm paylaşımları sildi.

Dikkat çekici paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 64 yaşındaki ikonun, 40. sanat yılını kutlamak için çıkmaya hazırlandığı dünya turnesi öncesi böyle bir hamle yaptığı düşünülüyor.

Madonna tüm paylaşımlarını sildi - 3

Eğlence dünyasındaki birçok ünlü İsim albüm, şarkı veya bir proje öncesi, tüm sosya medya paylaşımlarını silerek beklentiyi artırıyor.

Madonna, 1983 yılında ilk stüdyo albümü “Madonna” ile müzik dünyasına adım atmıştı. Şarkıcı, son olarak 2019 yılında “Madame X” adındaki dünya turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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