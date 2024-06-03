Madonna'nın babasına olan benzerliği dikkat çekti: 93. yaş günün kutlu olsun Silvio

"Celebration" (Kutlama) adlı turnesi ve hakkında açılan konser davalarıyla gündemden düşmeyen Madonna, 93 yaşına basan babasının doğum günü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Madonna'nın babasına olan benzerliği dikkat çekti: 93. yaş günün kutlu olsun Silvio - 1

"Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna, Londra'da başlayan konserlerini Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde noktalamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Madonna'nın babasına olan benzerliği dikkat çekti: 93. yaş günün kutlu olsun Silvio - 2

Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Madonna'nın babasına olan benzerliği dikkat çekti: 93. yaş günün kutlu olsun Silvio - 3

BABASI 93 YAŞINA BASTI

Ünlü şarkıcı, son olarak 93 yaşına basan babası Silvio Ciccone'nin doğum gününü kutladı.

Madonna'nın babasına olan benzerliği dikkat çekti: 93. yaş günün kutlu olsun Silvio - 4

Babasıyla bir dizi fotoğrafını paylaşan 65 yaşındaki Madonna, gönderisine şu notu düştü:

"93. Yaş günün kutlu olsun Silvio!
Hayatın hız trenini mizah ve akıl sağlığıyla sürdüğünüz için tebrikler."

Madonna'nın babasına olan benzerliği dikkat çekti: 93. yaş günün kutlu olsun Silvio - 5

"SENİ DÜNYALAR KADAR SEVİYORUM"

Ünlü şarkıcı, sözlerine; "Hayattaki felsefeni benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Yani “Tekerlekler düşene kadar gideceğim.” Bizi hiçbir şey durduramaz. Seni dünyalar kadar seviyorum" diye devam etti.

Madonna'nın babasına olan benzerliği dikkat çekti: 93. yaş günün kutlu olsun Silvio - 6

"Popun Kraliçesi" lakaplı Madonna'nın babası Silvio'ya olan benzerliği dikkat çekti.

Madonna'nın babasına olan benzerliği dikkat çekti: 93. yaş günün kutlu olsun Silvio - 7

Madonna'nın paylaşımına "Son resmi görene kadar babana ne kadar benzediğini hiç fark etmemiştim", "Babana çok benziyorsun" gibi yorumlar yapıldı.

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