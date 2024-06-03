Madonna'nın babasına olan benzerliği dikkat çekti: 93. yaş günün kutlu olsun Silvio
"Celebration" (Kutlama) adlı turnesi ve hakkında açılan konser davalarıyla gündemden düşmeyen Madonna, 93 yaşına basan babasının doğum günü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.
"Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna, Londra'da başlayan konserlerini Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde noktalamıştı.