Madonna'nın babasına olan benzerliği dikkat çekti: 93. yaş günün kutlu olsun Silvio

"SENİ DÜNYALAR KADAR SEVİYORUM"

Ünlü şarkıcı, sözlerine; "Hayattaki felsefeni benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Yani “Tekerlekler düşene kadar gideceğim.” Bizi hiçbir şey durduramaz. Seni dünyalar kadar seviyorum" diye devam etti.