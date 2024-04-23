Madonna'ya yine dava açıldı
Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna, ertelediği dünya turnesine devam ediyor. Şarkıcı yine sahneye geç çıktığı için hayranlarının hedefi oldu.
Madonna, "Celebration" (Kutlama) adlı turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, bazı hayranlarının tepkisini çekmişti.
Şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açmıştı.