Madonna'ya yine dava açıldı

Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna, ertelediği dünya turnesine devam ediyor. Şarkıcı yine sahneye geç çıktığı için hayranlarının hedefi oldu.

Madonna'ya yine dava açıldı - 1

Madonna, "Celebration" (Kutlama) adlı turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, bazı hayranlarının tepkisini çekmişti.

Şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Madonna'ya yine dava açıldı - 2

YİNE GEÇ KALDI

Şarkıcı, yine sahneye geç çıkmakla suçlanıyor. Washington konserine gelenler, şarkıcının "hayranlarına tamamen saygısızlık ettiğini" belirtti.

Şarkıcının konserine bilet alan üç kişi, Madonna'nın sahneye 2 saat geç çıktığını öne sürerek şikayette bulundu.

Madonna'ya yine dava açıldı - 3

Hayranların avukatları, "Tüketicileri sıcak, rahatsız edici bir arenada performansı için saatlerce beklemeye zorlamak, Madonna'nın kibirli ve hayranlarına karşı tamamen saygısız olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Şarkıcının, çoğu şarkısını playback yaparak söylediği de iddialar arasında.

Rolling Stone'un haberine göre, konsere giden hayranlar,  "aldatıldıklarını" ve "konserlerden erken ayrılmak zorunda kaldıklarını" bu yüzden de para ödedikleri konserin tamamını deneyimlemekten mahrum kaldıklarını söyledi.

Madonna'ya yine dava açıldı - 4

İLK DAVA HAKKINDA

Şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı.

13 Aralık'ta New York'ta Barclays Center'da düzenlenen konsere gelen hayranlar, konserin 20:30'da başlamasını gerekirken 22:30'da başladığını dile getirdi. Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenleri zor durumda bıraktı.

Benzer bir durum 2016 yılında da yaşanmıştı. Rebel Heart Turnesi'ne çıkan Madonna, konserlerine iki saat geç çıktığı için tepki çekmişti.

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