Madonna'ya yine dava açıldı

Hayranların avukatları, "Tüketicileri sıcak, rahatsız edici bir arenada performansı için saatlerce beklemeye zorlamak, Madonna'nın kibirli ve hayranlarına karşı tamamen saygısız olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Şarkıcının, çoğu şarkısını playback yaparak söylediği de iddialar arasında.

Rolling Stone'un haberine göre, konsere giden hayranlar, "aldatıldıklarını" ve "konserlerden erken ayrılmak zorunda kaldıklarını" bu yüzden de para ödedikleri konserin tamamını deneyimlemekten mahrum kaldıklarını söyledi.