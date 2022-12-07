Margot Robbie: Brad Pitt'i öpme fırsatı bir daha karşıma çıkmayabilirdi

Avustralyalı aktris Margot Robbie, son olarak yakında gösterime girecek olan Oscar adayı filmi 'Babylon'daki rol arkadaşı Brad Pitt ile öpüştüğü sahneyle ilgili bir itirafta bulundu.
Robbie, E! News'a yaptığı açıklamada; öpüşme sahnesinin yönetmen Damien Chazelle'in orijinal senaryosunun bir parçası olmadığını açıkladı. Güzel oyuncu, 58 yaşındaki Pitt'le öpüşmeyi; yapılacaklar listesindeki önemli bir maddeyi yerine getirme şansı olarak teklif ettiğini anlattı.
Ünlü isim, "Öpüşme sahnesi senaryoda yoktu. Ama 'Brad Pitt'i öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirim ki?' diye düşündüm ve bunu yaptım" dedi. Margot Robbie bu öpücük hakkındaki düşüncesi sorulduğunda ise kahkaha atarak; "Harikaydı!" dedi.
Robbie, yönetmen Chazelle'i; Pitt ile aralarında bir öpücük ekleme konusunda nasıl ikna ettiğini de "'Damien, bence Nellie gidip Jack'i öpebilir'dedim. Damien da, 'Şey, evet olabilir. Hey bekle, dur. Sen sadece Brad Pitt'i öpmek istiyorsun!' diye konuştu. Ben de, 'Bu fırsat bir daha karşıma çıkmayabilir' dedim. Damien, 'Öpüşme sahnesi karaktere uyuyor' dedi, ben de ona katıldığımı söyledim" şeklinde anlattı.
Margot Robbie, öpüşme sahnesini önce bir şaka olarak düşünse de Chazelle ilk çekimden sonra bunun doğru hareket olduğuna ikna oldu ve bu yüzden sahneyi tekrarlattığını aktardı. Oyuncu bununla ilgili, "Damien, 'Tekrar yapın. Bu gerçekten işe yarıyor' dedi. Ben de, 'Bu harika' dedim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Robbie ve Pitt, daha önce Quentin Tarantino’nun 'Once Upon a Time… in Hollywood' (Bir Zamanlar Hollywood'da) filminde ve Adam McKay’in 2015 yapımı 'The Big Short' filminde birlikte rol almıştı.