Margot Robbie: Brad Pitt'i öpme fırsatı bir daha karşıma çıkmayabilirdi

"SEN SADECE BRAD'İ ÖPMEK İSTİYORSUN"

Robbie, yönetmen Chazelle'i; Pitt ile aralarında bir öpücük ekleme konusunda nasıl ikna ettiğini de "'Damien, bence Nellie gidip Jack'i öpebilir'dedim. Damien da, 'Şey, evet olabilir. Hey bekle, dur. Sen sadece Brad Pitt'i öpmek istiyorsun!' diye konuştu. Ben de, 'Bu fırsat bir daha karşıma çıkmayabilir' dedim. Damien, 'Öpüşme sahnesi karaktere uyuyor' dedi, ben de ona katıldığımı söyledim" şeklinde anlattı.